Horóscopo chino 2026: cuál será el mes con más suerte, oportunidades y cambios, según Ludovica Squirru

Con el inicio del año del Caballo de Fuego el 17 de febrero de 2026, Ludovica Squirru anticipa cuál será el mes más favorable del horóscopo chino.

Por LA GACETA Hace 17 Min

El horóscopo chino ya empieza a trazar el clima energético de 2026 y, en ese marco, la astróloga Ludovica Squirru anticipa cuál será el mes más favorable del año. Según sus predicciones, el nuevo ciclo traerá movimientos intensos y oportunidades clave para quienes sepan leer las señales y adaptarse a los cambios que propone este período de fuerte dinamismo.

El 17 de febrero de 2026 comenzará el año del Caballo de Fuego, un signo regido por la energía Yang que se caracteriza por su impulso, su carácter indomable y su capacidad de provocar transformaciones profundas en todos los planos. Bajo esta influencia, el calendario anual estará marcado por momentos decisivos, entre los que se destaca un mes en particular que concentrará mayor potencial para el crecimiento, la acción y los nuevos comienzos.

Ludovica Squirru anticipa cuál será el mejor mes del 2026 en el horóscopo chino

La astróloga señala a agosto, mes regido por el Mono, como un momento clave y positivo dentro del ciclo. Según explica, la sintonía entre las energías del Caballo y el Mono genera una combinación especialmente favorable.

“El Caballo y el Mono se llevan muy bien para hacer proyectos que tengan que ver con lo solidario y comunitario”, afirma Ludovica Squirru, y remarca que esta alianza estimula la cooperación y el altruismo, valores fundamentales para atravesar los desafíos globales.

Si bien el Caballo es un signo con rasgos egoístas, también posee un costado solidario que “sale en busca de la solución de los problemas”. Durante agosto, esa faceta se ve reforzada por la influencia del Mono, impulsando causas humanitarias y acciones colectivas. Para la especialista, se trata de un período de “respiro, de cooperación y de iniciativas colectivas”.

