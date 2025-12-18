Horóscopo chino 2026: cuál será el mes con más suerte, oportunidades y cambios, según Ludovica Squirru

El 17 de febrero de 2026 comenzará el año del Caballo de Fuego, un signo regido por la energía Yang que se caracteriza por su impulso, su carácter indomable y su capacidad de provocar transformaciones profundas en todos los planos. Bajo esta influencia, el calendario anual estará marcado por momentos decisivos, entre los que se destaca un mes en particular que concentrará mayor potencial para el crecimiento, la acción y los nuevos comienzos.