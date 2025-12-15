El signo del horóscopo chino que comenzará grandes proyectos a fin de año, según Ludovica Squirru

¿Quién dice que el año está perdido? Aún le queda mucho para ofrecer, según el horóscopo chino. Apenas quedan unos días para que el 2025 se termine, y sin embargo, los giros de trama aún son admitidos. Para un signo del zodíaco oriental, distintas áreas de su vida, tanto el ámbito laboral como el ámbito público se convertirán en una fuente de entusiasmo que le regalará nuevos motivos para emocionarse.