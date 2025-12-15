El signo del horóscopo chino que comenzará grandes proyectos a fin de año, según Ludovica Squirru

¿Quién dice que el año está perdido? Aún le queda mucho para ofrecer, según el horóscopo chino. Apenas quedan unos días para que el 2025 se termine, y sin embargo, los giros de trama aún son admitidos. Para un signo del zodíaco oriental, distintas áreas de su vida, tanto el ámbito laboral como el ámbito público se convertirán en una fuente de entusiasmo que le regalará nuevos motivos para emocionarse.
La reconocida astróloga, Ludovica Squirru afirmó que la tendencia de diciembre señala nuevos comienzos, incluso si se trata de una etapa de cierres. La experta advirtió que las esperanzas no están perdidas, ya que el trabajo podría traerle grandes alegrías al potente Dragón.
Los nuevos proyectos del Dragón
El Dragón, signo caracterizado por su ambición e inteligencia, imposibles de conformar con moldes pequeños, podrá contentarse con que el 2025 aún tiene una última oportunidad para cambiar su fortuna en distintos ámbitos de su vida. De acuerdo con Ludovica Squirru, este signo dirigirá nuevos proyectos en diciembre indicando que “el mes trae trabajo y actividad para el Dragón, algo que recibe casi con alivio porque necesita distraerse de lo que pasa en el mundo”.
Para el Dragón, este mes se consolida como uno para embarcarse en iniciativas que produzcan un cambio real, no solo para él sino para quienes le rodean. “Puede involucrarse en protestas, causas colectivas o acciones para mejorar la realidad de su comunidad”, advirtió la pitonisa.
Además, el Dragón, por su espíritu de líder y carisma natural, es probable que sea convocado para dirigir grupos o proyectos. En ese sentido, Ludovica aconseja aceptar ese rol solo si se organiza bien y no permite que lo conviertan en un “mesías” al que le piden todo. Asimismo, la experta indica que la clave será canalizar la energía en acciones concretas, sin quemarse ni quedar atrapado en expectativas ajenas.