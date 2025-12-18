A través de un "portal de transparencia", Caputo expone la presión fiscal que ejercen los municipios

Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. Ese es el punto 5 del decálogo que, el 9 de julio de 2024 se firmó en la Casa Histórica de Tucumán. Lo hicieron tanto el presidente Javier Milei como los gobernadores. Aunque todavía no forma parte de la redacción de proyecto alguno, la meta también abarca a los municipios. A criterio del Ministerio de Economía, el esfuerzo fiscal debe ser en los tres niveles: nacional, provincial y también municipal. Con ese fin, el área que conduce Luis Caputo lanzó el portal de Transparencia Tributaria Municipal, en el que se detallan las alícuotas existentes en las intendencias. En esta primera instancia figuran sólo las más visibles. En el caso tucumano, la lupa federal fue puesta en San Miguel de Tucumán y en Yerba Buena. Al momentos del relevamiento efectuado por la Subsecretaría de Coordinación Fiscal Provincial no estaba disponible la información de Aguilares, Alderetes, Banda del Río Salí, Concepción, Famaillá, Las Talitas, San Isidro de Lules y Tafí Viejo, las otras jurisdicciones alcanzadas por el diagnóstico del Palacio de Hacienda dentro del portal. Lo mismo sucede en el resto de las provincias (salvo Buenos Aires) que, en general, en esta primera etapa abarca a dos municipios.