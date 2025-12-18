A través de un "portal de transparencia", Caputo expone la presión fiscal que ejercen los municipios

Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. Ese es el punto 5 del decálogo que, el 9 de julio de 2024 se firmó en la Casa Histórica de Tucumán. Lo hicieron tanto el presidente Javier Milei como los gobernadores. Aunque todavía no forma parte de la redacción de proyecto alguno, la meta también abarca a los municipios. A criterio del Ministerio de Economía, el esfuerzo fiscal debe ser en los tres niveles: nacional, provincial y también municipal. Con ese fin, el área que conduce Luis Caputo lanzó el portal de Transparencia Tributaria Municipal, en el que se detallan las alícuotas existentes en las intendencias. En esta primera instancia figuran sólo las más visibles. En el caso tucumano, la lupa federal fue puesta en San Miguel de Tucumán y en Yerba Buena. Al momentos del relevamiento efectuado por la Subsecretaría de Coordinación Fiscal Provincial no estaba disponible la información de Aguilares, Alderetes, Banda del Río Salí, Concepción, Famaillá, Las Talitas, San Isidro de Lules y Tafí Viejo, las otras jurisdicciones alcanzadas por el diagnóstico del Palacio de Hacienda dentro del portal. Lo mismo sucede en el resto de las provincias (salvo Buenos Aires) que, en general, en esta primera etapa abarca a dos municipios.
“Con el propósito de fortalecer la transparencia fiscal en el ámbito de los gobiernos locales, el Ministerio de Economía publica el portal de Transparencia Tributaria Municipal, una herramienta que reúne información tributaria de los municipios de todo el país”, indicó esa cartera, en su cuenta en la red “X”. En este marco, continuó, se elaboró un Mapa Tributario Municipal que permite identificar aspectos relevantes como las bases imponibles y alícuotas aplicables a tasas seleccionadas, así como realizar comparaciones entre jurisdicciones, con el objetivo de promover la transparencia fiscal y facilitar el análisis de los sistemas tributarios municipales.
En los últimos meses, Caputo endureció su discurso contra intendentes que avanzan con aumentos de tasas, a los que acusa de trasladar costos a los precios y de ir a contramano del programa económico nacional. Uno de los episodios más recientes se dio días atrás, cuando el ministro apuntó con dureza contra el intendente de Pilar, Federico Achával, por la suba de una tasa de Protección Ambiental que impacta en supermercados y grandes comercios.
“No compren nada en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su intendente”, escribió Caputo en su cuenta de X, al citar un comunicado de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), que había pedido una audiencia “urgente” y advertido sobre los “graves perjuicios” de la medida. El funcionario celebró esa postura empresaria y llamó a “exponerlos”. “Que todos sepan quién está verdaderamente a favor y quién está en contra de la gente y la industria”, sostuvo el titular del Palacio de Hacienda, según recordó el sitio TN.com.
Al ingresar al portal puede observarse, por ejemplo, la disparidad de alícuotas, en la que Bahía Blanca (Buenos Aires) pica en punta con la presión fiscal más alta, con un 8,5%, seguida de Villaguay (Entre Ríos), que aplica un 8% en la tasa que le cobra a las entidades financieras. Muy cerca se ubican Santa Fe de la Veracruz y Villa Constitución, con 7,5%. La intendencia entrerriana de Chajarí percibe un 7% y Goya (Corrientes), un 6%. Entre las capitales más pobladas, Córdoba y San Miguel de Tucumán tienen alícuotas del 5%.
Del análisis de la legislación tributaria de 2025, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) identificó la existencia de 155 diferentes tipos de tributos a lo largo de nuestro país. Entre estos tributos se encuentran impuestos, tasas, contribuciones y derechos. A nivel nacional, existían 45 tributos, y pueden desaparecer ocho de ellos si avanza la Modernización Laboral.
Con la eliminación del impuesto PAIS, este año los tributos nacionales relevados pasaron de 46 a 45, los tributos provinciales se mantuvieron en 25, y los tributos municipales crecieron de 84 a 85, recordó el Iaraf.
A los Híper
3,3% es la alícuta en la capital de Catamarca y 0,4% en Sta María.
1,4% se aplica en Tartagal y 0,6% en la capital salteña.
1,25% es la alícuota en la capital tucumana y 1% en Yerba Buena.
0,5% rige en la capital jujeña y 0,4% en San Pedro.
Monto fijo: es lo que se aplica tanto en la capital de Santiago del Estero en ambos casos.
A los bancos
5% es la alícuota que la Capital tucumana aplica a las entidades financieras.
3% es la que rige en Yerba Buena.
3% en San Fernando del Valle de Catamarca y 0,4% en Santa María.
2% contempla la capital salteña y un 1,4% en Tartagal.
0,75% es la alícuota en San Salvador de Jujuy y 0,5% en San Pedro.