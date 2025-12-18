Presuntos traficantes tucumanos: los “testaferros de armas” cobran importancia en el delito

Este tipo de maniobra es tan habitual que incluso ya tiene una denominación propia: “testaferros de armas”. El caso que descubrió el fiscal Agustín Chit es apenas uno de los registrados en los últimos tiempos en todo el país. De hecho, se trata de un desprendimiento de una causa que investiga la Justicia Federal de Mendoza, la cual dejó al descubierto organizaciones que abastecen con distintos tipos de armas y municiones a grupos criminales de Chile.