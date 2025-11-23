Lula da Silva anunció que el acuerdo Mercosur-Unión Europea se firmará el 20 de diciembre

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció que el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea se firmará el próximo 20 de diciembre durante la Cumbre de Líderes del bloque en Foz de Iguazú, en el estado de Paraná. El anuncio se realizó en Johannesburgo, Sudáfrica, en el marco de la Cumbre del G20.
“Es un momento muy especial tanto para el Mercosur como para la Unión Europea (...) Después de la firma, aún habrá mucho trabajo por hacer para aprovechar los beneficios de este acuerdo, pero será firmado”, afirmó Lula.
El mandatario agregó que regresará a Brasil para concretar la rúbrica y que no tiene previsto otros viajes este año, excepto los necesarios para asistir al encuentro en Foz do Iguaçu. “Creo que se firmará el 20 de diciembre”, subrayó.
Lula destacó que la firma se realizará entre los dos bloques y no con un país en particular. “No estoy firmando un acuerdo con Francia, estoy firmando un acuerdo con la Unión Europea, que tiene como negociadores tanto al presidente de la Comisión como a la secretaria Ursula von der Leyen. Puedo garantizarle que el 20 de diciembre firmaré el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur”, insistió.
El mandatario resaltó además la magnitud del entendimiento, que abarcará -dijo- a una población de unos 722 millones de habitantes y un producto interno bruto conjunto de U$S22 billones, lo que lo convertiría en “el mayor acuerdo comercial del mundo”.
El tratado contempla la creación de una zona de libre comercio, que eliminará aranceles de importación para una amplia gama de productos, facilitando el acceso al mercado europeo para las exportaciones del Mercosur y abriendo mejores condiciones para la entrada de bienes industriales europeos en la región.
Las negociaciones entre ambos bloques comenzaron en 1999 y atravesaron múltiples etapas y dificultades, reflejando las diferencias e intereses de cada parte. En diciembre de 2024 se anunció oficialmente el acuerdo en Montevideo, con la presencia de Ursula von der Leyen, quien celebró la conclusión del diálogo y destacó el “intenso proceso de negociaciones para ajustar el acuerdo a los desafíos actuales”.
El contenido del tratado abarca la eliminación de aranceles, reglas de origen, facilitación del comercio, apoyo a pequeñas y medianas empresas, compras gubernamentales, propiedad intelectual, empresas estatales, mecanismos de resolución de controversias, servicios, comercio sostenible y procedimientos para resolver disputas comerciales, consignó el sitio Infobae.
A pesar del avance, persisten resistencias, especialmente desde sectores agrícolas europeos que temen la competencia de los productos brasileños. Estas presiones han generado fricciones internas en la UE, en particular en Francia. También persisten preocupaciones en torno a estándares ambientales y laborales.
Lula sostuvo que, tras la firma, quedará “mucho trabajo por hacer” para implementar el tratado y aprovechar sus beneficios. Con la fecha ya establecida, Mercosur y la Unión Europea se preparan para convertir el acuerdo en una realidad y avanzar hacia una etapa de mayor integración entre ambas regiones.