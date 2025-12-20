El truco casero para regar los limoneros y lograr hojas brillantes y sanas

Aunque se trata de un producto natural, no todas las plantas reaccionan de la misma manera. Algunas especies son especialmente sensibles y no deben recibir tratamientos con bicarbonato de sodio. Entre ellas se encuentran los helechos, sensibles a los cambios de pH y al exceso de sales; las plantas carnívoras, que requieren suelos muy ácidos y pobres en minerales; y las orquídeas, cuyas raíces pueden dañarse con soluciones alcalinas mal aplicadas. También hortensias, azaleas y camelias, que necesitan suelos ácidos, pueden ver afectada la absorción de nutrientes esenciales por el efecto alcalinizante del bicarbonato.