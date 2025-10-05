Plantas nativas: la tendencia que llena tu jardín de mariposas y colibríes

En Tucumán, el abanico se abre todavía más. Nuestra provincia, aunque pequeña, condensa una riqueza vegetal única: en las yungas, los bosques montanos y los valles, conviven especies que parecen pertenecer a mundos distintos. Allí encontramos el cebil colorado, el pacará con su copa amplia que da sombra generosa, la tipa blanca de porte elegante o el jacarandá con su violeta inconfundible. También se suman laureles, arrayanes, lapachos, y hasta especies más discretas como las pasifloras, que enredan sus lianas en los troncos con flores que parecen obras de arte. No es casualidad que Tucumán sea considerado el jardín de la república: muchos de estos árboles y arbustos no solo forman parte del paisaje, sino que también cumplen un rol fundamental en el equilibrio de los ecosistemas.