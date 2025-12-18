Gustavo Luján: “La poesía se cuela por las rendijas para humanizarnos en estos tiempos de crueldad”

- Llegó el proceso de corrección. Tuve, entonces, el acompañamiento del escritor Patricio Foglia en el formato de clínica. El trabajo con él tenía algo de ceremonia, donde las palabras, con toda su plasticidad y peso, eran puestas a veces en el portaobjetos de un microscopio y, en otras, enfocadas como un objeto celeste en un telescopio. Este proceso en particular fue un periodo de aprendizajes, de renunciamientos y de aceptación de apuestas, siempre con la meta de que el texto sea el que ganara. El acompañamiento de Zaida Kassab y Daniel Ocaranza, durante el periodo de edición, cuando el libro comenzó a pensarse como un objeto, tuvo su proceso de conversaciones y decisiones orientadas siempre en poner en valor los textos desde lo espacial y material, en cuanto a diseño. La tapa es una obra digital de Zaida. El texto de contratapa fue escrito por Luciana Garcia Barraza, que además de leer, pudo pensar el mundo que habita este libro y compartirlo, logrando una voz con identidad propia.