“Poesía abierta”: documental y homenaje
"Poesía abierta": documental y homenaje
Hace 6 Hs

La última dictadura militar que asoló el país tuvo firmes espacios de resistencia en el campo cultural y artístico, que -en un momento- terminaron siendo las únicas voces críticas y de denuncia sobre lo que pasaba. El documentalista Diego D’Ángelo estrena hoy “Poesía abierta, rebeldía y libertad”, en el que narra la historia de un ciclo literario creado por Daniel Giribaldi que circuló por bares de San Telmo durante el proceso y continuó en democracia como defensor de la libertad de expresión. La película aborda tanto la etapa impulsada por Giribaldi hasta su fallecimiento en 1984, y su continuación por su esposa Beatriz Balvé y su hija Aurora Giribaldi, mediante materiales inéditos y de archivo, reconstrucciones ficcionales y testimonios, como forma de reconocimiento y homenaje a quienes desafiaron la censura. Su llegada al cine Atlas de Monteagudo 250 es una feliz rareza para el circuito comercial.

