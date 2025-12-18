La paz sigue siendo lejana en la tierra de Pandora

James Cameron es un emblema de la innovación en el cine, desde sus inicios como técnico en efectos especiales, hasta ser director, guionista, productor y editor de éxito desde su debut tras las cámaras con “Terminator” en 1984. El listado de sus grandes películas abarca “Aliens 2”, “El abismo” (donde volcó otra de sus obsesiones, la exploración submarina) y, obviamente, “Titanic”, que con sus 11 Oscar se mantiene como una de las más ganadoras de la historia de esos premios.
Tras llegar a la cima con el hundimiento más famoso (valga la ironía), se tomó una década para idear un nuevo proyecto con el propósito de revolucionar nuevamente Hollywood. El resultado fue “Avatar” (2009), una película épica de ciencia ficción que implicó un salto contundente en el uso del 3D en la gran pantalla, con el despliegue de más de 3.000 efectos especiales, nuevos métodos de captura de movimiento y cámaras de visión estereoscópica, que permitieron fusionar imágenes virtuales y reales para crear el mundo fantástico de Pandora. Fue nominada a nueve Oscar y ganó tres: mejor fotografía, mejor dirección de arte y mejores efectos visuales.
Luego volvió un extenso período de silencio, roto con su secuela, “Avatar: El camino del agua” en 2022, en la cual el director volvió sobre el gusto de filmar bajo el agua, para lo cual debió crear diseñar nuevos dispositivos técnicos. En los Oscar, se llevó la estatuilla a efectos visuales por el universo creado entre seres acuáticos y terrestres, en interacción con humanos.
La pausa entre el primer y el segundo “Avatar” encerraba mucho más que la continuidad de una historia. El proceso abarcaba la preparación de una serie de filmes en los cuales Cameron abordará una sucesión de distintos episodios, cada uno con su eje y su identidad distintiva, que proyectará a la saga como una de las más extensas y desafiantes que se haya filmado.
Hoy llegará su tercera parte a los cines de la Argentina: “Avatar: Fuego y cenizas” innova con nuevos personajes y conflictos, pero no será la última. Aunque aún no se conozca el contenido de sus argumentos, “Avatar 4” tiene fecha de estreno para el 21 de diciembre de 2029 y “Avatar 5”, para el 19 de diciembre de 2031 (fecha para la cual el realizador canadiense tendrá 77 años); y no se descarta que lleguen otras más.
Un grupo beligerante
El nombre del filme refiere a un nuevo elemento de la naturaleza que aborda el director y guionista. En su trama presenta al clan Mangkwan, también conocido como el Pueblo de las Cenizas, una raza volcánica y agresiva de los Na’vi, cuya líder es la beligerante Varang. Este grupo mantiene una alianza con Miles Quaritch, lo que provocará un conflicto en Pandora de potenciales consecuencias devastadoras.
Todo transcurre un año después de “Avatar 2”, con la familia de Jake y Neytiri asentada en el clan Metkayina mientras la pareja sigue su proceso de duelo tras la muerte de su hijo Neteyam. Mientras afronta nuevos peligros y choques con los Mangkwan y con Quaritch, no puede descuidar a los humanos que mantienen su interés en explotar -hasta su agotamiento- las riquezas naturales de esa especial Luna.
El grupo rebelde que lidera Varang “fue destruido por erupciones volcánicas, por lo que resienten la naturaleza y todo lo que predican los Na’vi acerca del bosque”, señala Cameron. “Para mí, el fuego es caos, destrucción, es símbolo de odio, una fuerza devastadora. La nueva tribu es todo lo opuesto a las anteriores”, agregó y anticipó la presentación de la nueva raza Tlalim “nómada y que viaja por el aire”, anticipo de lo que vendrá a futuro junto a quienes representen a la tierra, para agotar los elementos.
El elenco coral mantiene los mismos nombres en los personajes principales: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Cliff Curtis, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Matt Gerald, Edie Falco y Kate Winslet, entre otros. Y suma como nuevos a Michelle Yeoh, Oona Chaplin, David Thewlis, Giovanni Ribisi y Brendan Cowell.
Para reducir costos en equipamiento y tecnología, esta secuela se filmó en simultáneo con “Avatar 2”; incluso ya se avanzó con algunas escenas de la próxima película de la franquicia. Por lo pronto, “Fuego y ceniza” (dura tres horas y 17 minutos) figura en la listas cortas de los nominados al Oscar en cuatro categorías: banda sonora original, canción original con “Dream as one” (interpretada por Miley Cyrus), sonido y efectos visuales. Y aún falta que se anuncien las principales candidaturas artísticas en enero.
Significado
Cameron reconoció que usa sus películas para hablar más allá del relato lineal épico de lo que se presenta. Así, cada guión le sirve para abordar las crisis más profundas de la humanidad, la destrucción del ambiente, la división entre clases y grupos y la importancia de trabajar en conjunto, según declaró en una entrevista con la revista Esquire. “Mi propósito es reflejar quiénes somos hoy y hacernos pensar hacia dónde vamos, con la devastación de selvas y océanos (presente en las dos primeras entregas). En este filme, sentí la necesidad de explorar el significado y las consecuencias de la pérdida de alguien que amas, lo que te cambia la vida para siempre”, señaló.
Además, reivindicó la importancia de trabajar con las emociones de los actores y actrices, y rechazó el uso de la Inteligencia Artificial para reemplazarlos: “celebramos y honramos a los actores. Nunca los forzamos ni intentamos imponerles emociones falsas. Si quiero que una escena sea más emotiva, simplemente se lo pido al actor, porque confío en el proceso”.
Independientemente de sus ideas y conceptos, su cine es un gran y exitoso negocio, aunque en algunos aspectos se repita con sus dosis de personajes buenos y malos, en una división maniquea simplista. “Avatar 1” es la película taquillera de la industria mundial y la segunda ocupa el tercer lugar en recaudación. El estreno de hoy podría meterse en ese podio y encabezarlo, según las proyecciones.