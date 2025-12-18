La paz sigue siendo lejana en la tierra de Pandora

Significado

Cameron reconoció que usa sus películas para hablar más allá del relato lineal épico de lo que se presenta. Así, cada guión le sirve para abordar las crisis más profundas de la humanidad, la destrucción del ambiente, la división entre clases y grupos y la importancia de trabajar en conjunto, según declaró en una entrevista con la revista Esquire. “Mi propósito es reflejar quiénes somos hoy y hacernos pensar hacia dónde vamos, con la devastación de selvas y océanos (presente en las dos primeras entregas). En este filme, sentí la necesidad de explorar el significado y las consecuencias de la pérdida de alguien que amas, lo que te cambia la vida para siempre”, señaló.