“Avatar 2”: un regreso ideal para disfrutar en la gran pantalla

La tercera entrega de “Avatar”, la saga de James Cameron, llegará en diciembre y estará dedicada al fuego. Para preparar el retorno a la historia de Pandora, sus particulares habitantes y sus invasores, esta semana se repondrá en las salas argentinas “Avatar 2: El camino del agua”, estrenada en 2022 y -como su nombre lo indica- ambientada en otro elemento.
El filme termina siendo la propuesta más atractiva para ver en la gran pantalla durante la semana de la Fiesta del Cine, a precio reducido de entradas. Es que la película responde a la idea de un espectáculo visual en plenitud, con efectos especiales que se aprecian en su real magnitud en una sala. La historia está interpretada por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Sigourney Weaver, Jack Champion, Joel David Moore y Dileep Rao.
Terror
Dentro del universo del terror, “Los extraños: Capítulo 2” es el estreno de la semana, con la promesa de ser “un viaje cinematográfico brutal e implacable que nos dejará expectantes para la tercera entrega”, para un público que ya disfrutó de “Scream”, “El conjuro”, “Anabelle” o “Chucky”. Dirigida por Renny Harlin, actúan Madelaine Petsch, Gabriel Basso, Rachel Shenton y Richard Brake en la continuidad de la producción de 2008, cuya última escena abre la nueva película. En su origen, una pareja recién casada queda varada en un remoto departamento de alquiler vacacional al fallar su auto. Allí, tres desconocidos enmascarados los someten a una interminable noche de sangre y miedo.
Ahora, la joven sobreviviente del ataque despierta en la cama de un hospital y espera la llegada de su hermana, para dejar atrás ese pequeño pueblo de Oregón y la carnicería y el dolor de las últimas 24 horas. Pero los criminales tienen decidido terminar lo que comenzaron; regresan más brutales, más cercanos e implacables que nunca, lo que fuerza a la protagonista a mostrar toda su determinación, coraje y astucia.
“Hemos cuidado cada detalle de la película, desde el vestuario hasta las locaciones, para asegurarnos de que los espectadores se dejen arrastrar por este viaje, que es más psicológico que físico”, explica Harlin.
Desde China llega “Na Zha 2: el renacer del alma”, con guión y dirección Yu Yang, una producción familiar de fantasía, acción y aventura sobre un héroe improbable que encarna un espíritu mitológico que debe enfrentar nuevos peligros que amenazan no sólo su mundo, sino también su identidad. Conflictos internos y dilemas morales marcan su travesía, que alterna entre batallas colosales y momentos íntimos de profunda reflexión.
“Enfrentando a enemigos antiguos y a nuevos aliados, Na Zha deberá lidiar con el peso de sus decisiones y redescubrir su papel en el delicado equilibrio entre dioses y humanos en esta secuela con una narrativa visualmente deslumbrante, emocionalmente conmovedora y técnicamente ambiciosa”, se anticipa.
Las novedades se completan con el filme dramático norteamericano “Dibujos imaginarios”, de Seth Worley y para mayores de 13 años, con Tony Hale, D’Arcy Carden y Bianca Belle. Todavía conmocionado por la pérdida inesperada de su esposa, un padre soltero navega en territorio desconocido cuando los dibujos cómicamente oscuros y garabateados de su hija comienzan a cobrar vida y causan estragos en su pequeño pueblo. Salvar a todos y a su propia familia será su nuevo desafío.