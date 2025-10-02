“Avatar 2”: un regreso ideal para disfrutar en la gran pantalla

Terror

Dentro del universo del terror, “Los extraños: Capítulo 2” es el estreno de la semana, con la promesa de ser “un viaje cinematográfico brutal e implacable que nos dejará expectantes para la tercera entrega”, para un público que ya disfrutó de “Scream”, “El conjuro”, “Anabelle” o “Chucky”. Dirigida por Renny Harlin, actúan Madelaine Petsch, Gabriel Basso, Rachel Shenton y Richard Brake en la continuidad de la producción de 2008, cuya última escena abre la nueva película. En su origen, una pareja recién casada queda varada en un remoto departamento de alquiler vacacional al fallar su auto. Allí, tres desconocidos enmascarados los someten a una interminable noche de sangre y miedo.