Dólar hoy: el oficial registró una caída de $5 en el Banco Nación y el "blue" terminó a $1.500

“Antes de las bandas, con el ajuste gradual, se compraron U$S 25.000 millones en reservas, la actividad creció al 11%. Con la banda se duplicó el riesgo, hay más inflación y no se compró un dólar de reservas”, sostuvo. Arriazu remarcó que la principal consecuencia del nuevo régimen es el aumento de la incertidumbre. “La incertidumbre tiene un costo”, advirtió, al tiempo que consideró que los cambios en las reglas cambiarias afectan las decisiones de inversión. En ese contexto, destacó el respaldo financiero de Estados Unidos como un factor clave para sostener el programa económico. “Argentina estaba en el medio de la pulseada y llegó la caballería de Estados Unidos. Nos dieron un swap de U$S 20.000 millones. En el Tequila de 1995 solo fueron 1.000 millones”, comparó.