Tras la licitación del Tesoro, el dólar oficial volvió a bajar: ¿a cuánto cotizó hoy en Tucumán?

El dólar oficial cerró este jueves sin cambios en las pizarras del Banco Nación (BNA). La divisa se mantuvo en $1.460 para la venta y $1.410 para la compra, mientras que en la city tucumana marcó su valor más bajo desde el 21 de noviembre.
En el segmento mayorista, el tipo de cambio registró una leve corrección a la baja: cedió $1,50 o 0,1%, para ubicarse en $1.436 para la venta. Según informó el Banco Central, para esta jornada se estableció un techo de $1.516,50 dentro del régimen de bandas cambiarias, lo que deja al dólar oficial a $80,50 o 5,6% del límite superior de libre flotación.
El BCRA detalló además que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.460,45 para la venta, una suba marginal de $1,86 o 0,1%, y $1.409,40 para la compra.
En el mercado paralelo, el dólar "blue" también mostró estabilidad y cerró a $1.450 para la venta, luego de tres ruedas con incrementos. En lo que va de diciembre, la cotización informal acumula un avance de $15, equivalente a 1%.
La Argentina volvió al mercado de deuda tras ocho años: colocó un bono por U$S1.000 millones
Ayer, el Ministerio de Economía de la Nación anunció el resultado de la primera licitación de un bono en dólares emitido bajo la gestión de Javier Milei. Se trata del Bonar 2029N (AN29), con el que la administración logró colocar U$S1.000 millones a un plazo de cuatro años y con un cupón del 6,5%, marcando el retorno de la Argentina al mercado internacional luego de casi ocho años de ausencia.
La operación fue calificada como exitosa: se recibieron ofertas por más de U$S1.400 millones, provenientes de más de 2.500 inversores. Además, se consiguió una tasa anual de retorno del 9,26%, que logró alinearse con la curva de bonos en dólares vigente en el mercado.
En un comunicado oficial, la cartera económica detalló: “El rendimiento al precio de corte resultó en una tasa anual de 9,26%, equivalente con un diferencial de 550 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro Americano de igual duración, o unos 100 puntos básicos por debajo del rendimiento de los bonos existentes con duración similar. Esto refleja el valor asignado a la estructura de mercado, con amortización íntegra al vencimiento y una demostrada confianza de los inversores en las mejoras de ‘fundamentals’ económicos”.
Economía confirmó que los fondos obtenidos serán destinados al pago de la amortización de los Bonares 2029 y 2030, cuyo vencimiento está previsto para el 9 de enero, por un total de u$s4.200 millones correspondientes a amortizaciones de capital de los bonos AL29 y AL30.
Estos títulos fueron emitidos durante la reestructuración de deuda de 2020 y derivan de obligaciones contraídas en administraciones previas, incluida la gestión de Luis Caputo como ministro de Finanzas (2017-2018).
Con esta colocación, el Gobierno considera haber superado una prueba crucial en su estrategia de financiamiento, especialmente de cara a los compromisos proyectados para 2026. El resultado, afirman en Economía, constituye un avance en la normalización del mercado de deuda local y en la recuperación del acceso al financiamiento internacional.
La cartera también recordó que la nueva emisión se realizó bajo legislación argentina, dado que cualquier endeudamiento bajo legislación o tribunales extranjeros requiere previamente la autorización del Congreso.