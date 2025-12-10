El dólar oficial marcó el valor más bajo desde fines de noviembre y el "blue" subió hasta los $1.450

En medio de la expectativa por el regreso al mercado de deuda, el dólar oficial registró una baja de cinco pesos y cerró a $1.460 para la venta y $1.410 para la compra en las pizarras del Banco Nación (BNA). Según informó el Banco Central (BCRA), en el promedio de las entidades financieras la divisa se ubicó en $1.458,59 para la venta y $1.408,29 para la compra.
En el segmento mayorista, la divisa estadounidense terminó la jornada con un retroceso de $4,50, para finalizar a $1.437,50 por unidad. En lo que va de diciembre, el tipo de cambio oficial acumula una caída de $14.
El esquema de bandas cambiarias que aplica el BCRA fijó para este miércoles un tope de $1.516, lo que dejó al dólar oficial $78,50 por debajo del límite superior de flotación.
Mientras tanto, en el mercado informal, el dólar “blue” avanzó cinco unidades, hasta los $1.450 para la venta, y encadenó así su tercera suba consecutiva. La cotización paralela quedó $15 por encima del último cierre de noviembre.
En los dólares financieros se observaron variaciones mínimas: el contado con liquidación (CCL) cedió 0,1% para ubicarse en $1.505,90, mientras que el MEP registró un leve incremento del 0,1%, hasta los $1.469,59.
Argentina vuelve a tomar deuda en dólares
Pasaron casi ocho años desde que un gobierno argentino saliera al mercado a buscar financiamiento. Hoy se romperá un ciclo de aislamiento, por la mala reputación del país en el mercado global. Será exploratorio y el Gobierno, en ese sentido, quiere ingresar paso a paso. Por esa razón, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que, en la licitación de esta jornada, buscará obtener U$S 1.000 millones a una tasa de 9%. Lo dijo durante un encuentro de la Fundación IEB.
El Gobierno nacional emitirá un título en dólares y con lo obtenido servirá parte del vencimiento de U$S 4.500 millones que debe afrontar en enero, en una nueva operación en el mercado de deuda voluntaria luego de ocho años. El título será denominado Bonar 2029N, a cuatro años de plazo (a noviembre de 2029 durante un nuevo mandato presidencial), con cupón semestral, tasa de 6,5% y pago del capital en el vencimiento. La estrategia del titular del Palacio de Hacienda es una: que el mercado lea que la Argentina puede endeudarse a una tasa de interés a un dígito. Por las dudas, Caputo avisó a los inversores que la administración del presidente Javier Milei no abandonará el esquema de flotación entre bancas cambiarias. Y reforzó esa postura señalando que la decisión fue consensuada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Al iniciar esta semana, el mercado cambiario continuó estable, con el tipo de cambio con un leve retroceso, pero siempre cerca del techo de la banda, dado que la menor oferta del agro se sigue compensando con las emisiones de deuda de empresas y provincias. Como el margen es muy limitado, ni el Tesoro ni el Banco Central compran divisas y, por eso, las reservas internacionales netas no logran mejorar y se alejan cada vez más de la meta con el FMI, apunta Cohen Aliados Estratégicos. Sin novedades concretas sobre el Repo con bancos internacionales y con los vencimientos de deuda de enero que se acercan, el gobierno anunció la emisión de un bono ley local en dólares para pagar parte de los vencimientos y testear al mercado en un contexto en el que el riesgo país no logra bajar de los 600 puntos básicos y limita el regreso a los mercados globales.
El índice medido por la banca internacional JP Morgan evidenció ayer un leve incremento, hasta ubicarse en los 634 puntos. “La licitación del Bonar 2029N despierta gran expectativa entre los operadores, ya que podría convertirse en el puntapié inicial para ir recuperando acceso a los mercados, con foco en especial en la tasa, el monto y el perfil de los inversores”, indica el economista Gustavo Ber. Según el analista, eso resulta clave ya que, en la medida que vaya desarrollándose una mayor profundidad en la capacidad de refinanciamiento, se podría ir generando un círculo virtuoso en el riesgo país y en las reservas internacionales del Central.