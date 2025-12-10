El dólar oficial marcó el valor más bajo desde fines de noviembre y el "blue" subió hasta los $1.450

Al iniciar esta semana, el mercado cambiario continuó estable, con el tipo de cambio con un leve retroceso, pero siempre cerca del techo de la banda, dado que la menor oferta del agro se sigue compensando con las emisiones de deuda de empresas y provincias. Como el margen es muy limitado, ni el Tesoro ni el Banco Central compran divisas y, por eso, las reservas internacionales netas no logran mejorar y se alejan cada vez más de la meta con el FMI, apunta Cohen Aliados Estratégicos. Sin novedades concretas sobre el Repo con bancos internacionales y con los vencimientos de deuda de enero que se acercan, el gobierno anunció la emisión de un bono ley local en dólares para pagar parte de los vencimientos y testear al mercado en un contexto en el que el riesgo país no logra bajar de los 600 puntos básicos y limita el regreso a los mercados globales.