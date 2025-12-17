Seguí la sesión en vivo: Diputados debate el Presupuesto nacional 2026

A una semana del inicio de las sesiones extraordinarias, la Cámara de Diputados nacional lleva adelante la sesión especial centrada en la media sanción del Presupuesto 2026, uno de los proyectos prioritarios para la administración libertaria.
La discusión se realiza en paralelo al tratamiento en comisión de la reforma laboral en el Senado, en un contexto donde el gobierno de Javier Milei busca cerrar el año con dos logros legislativos importantes.
El oficialismo diseñó una estrategia clara: acelerar la aprobación del Presupuesto y otras iniciativas clave antes de que finalice diciembre, con el objetivo de contar con el marco legal necesario para gestionar los recursos del próximo año. La sesión en Diputados comenzó en horas de la tarde y se espera que los debates se extiendan hasta la madrugada del jueves, cuando se buscaría aprobar el proyecto y enviarlo al Senado para su revisión, consignó el diario "Ámbito".
El Presupuesto 2026 contempla una inflación proyectada del 10,4% y un crecimiento del PBI del 5%, e incluye medidas para garantizar la sostenibilidad fiscal y la estabilidad monetaria, así como la denominada ley de Inocencia Fiscal. Funcionarios oficiales destacaron que contar con la “ley de leyes” aprobada facilitará la administración de los fondos públicos de manera ordenada y transparente.
La jornada legislativa se desarrolla en un marco de alta expectativa política, y está marcada por la presencia de Milei, quien participará a las 21 del programa de streaming “La Misa”, conducido por el libertario Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”, mientras los diputados continúan el debate en el recinto.
Con la sesión de hoy, el oficialismo busca consolidar su capacidad de avance legislativo en los últimos días de 2025 y asegurar la aprobación de una de sus iniciativas más relevantes para el año entrante.