Seguí la sesión en vivo: Diputados debate el Presupuesto nacional 2026

El oficialismo diseñó una estrategia clara: acelerar la aprobación del Presupuesto y otras iniciativas clave antes de que finalice diciembre, con el objetivo de contar con el marco legal necesario para gestionar los recursos del próximo año. La sesión en Diputados comenzó en horas de la tarde y se espera que los debates se extiendan hasta la madrugada del jueves, cuando se buscaría aprobar el proyecto y enviarlo al Senado para su revisión, consignó el diario "Ámbito".