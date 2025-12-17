Seguí la sesión en vivo: Diputados aprobó en general el Presupuesto 2026 y continúa la discusión por capítulos

El texto aprobado incorporó, a pedido del PRO, un artículo que reconoce el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema de Justicia en el reclamo por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Además, se incluyó la transferencia de $21.347 millones desde el máximo tribunal al Consejo de la Magistratura. Ambas disposiciones fueron incluidas dentro del capítulo 11 del proyecto, una decisión que generó un fuerte rechazo en distintos bloques opositores, que denunciaron una maniobra para forzar apoyos a un paquete más amplio de medidas.