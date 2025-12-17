Dormir mejor: cuál la actividad física que mejora el sueño, según un estudio científico

Dormir bien es una de las claves para la salud física y mental, pero no siempre resulta fácil conciliar el sueño o lograr un descanso reparador. En ese camino, la actividad física aparece como una aliada fundamental y la ciencia ya identificó qué tipo de ejercicio puede favorecer un mejor descanso nocturno. Estudios recientes analizan qué prácticas ayudan a relajarse, regular el ritmo biológico y mejorar la calidad del sueño cuando cae la noche.
Una de ellas es la práctica de yoga que sería como una vía de escape frente al estrés diario, a la vez que es una forma de practicar ejercicio o una excusa para salir de casa y relacionarse. También hay personas que aseguran que esta disciplina les ayuda a dormir mejor y hay numerosos estudios que confirman su contribución a la mejora del sueño. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, dado que el insomnio y otros trastornos del sueño son problemas complejos, los efectos del yoga varían en función de la patología de cada individuo, entre otros factores.
Dormir mejor: la actividad física que mejora el sueño, según un estudio científico
Según una revisión sistemática publicada en Frontiers in Neurology, la práctica regular de yoga contribuye de forma significativa a mejorar la calidad del sueño en personas que presentan trastornos del descanso. El trabajo evaluó intervenciones de corta, media y larga duración, y concluyó que todas producen mejoras en los parámetros del sueño, con resultados especialmente sólidos en los programas prolongados.
El informe también destaca que la efectividad del yoga está directamente relacionada con la duración de las intervenciones y la frecuencia de las sesiones. En ese sentido, las prácticas de corta duración —menores a seis semanas— y con una frecuencia baja, de una a dos veces por semana, mostraron mejoras significativas en la calidad del sueño y en la severidad del insomnio. A su vez, las intervenciones de 17 semanas o más generaron efectos positivos de mayor relevancia.
Yoga y ejercicio físico: las alternativas sin medicamentos que mejoran la calidad del sueño, según expertos
Los resultados del estudio avalan al yoga como una opción segura y efectiva frente a los tratamientos farmacológicos para los trastornos del sueño. De acuerdo con los investigadores, esta práctica puede contribuir a disminuir la dependencia de los medicamentos y a abordar las dificultades del descanso de manera integral, siempre que se diseñen protocolos de yoga adaptados a las necesidades de cada persona.
Asimismo, los autores de la revisión señalan que, si bien el yoga demuestra una alta eficacia para mejorar la calidad del sueño, existen otras alternativas no farmacológicas que también ofrecen beneficios relevantes, como el pilates, el ejercicio aeróbico de intensidad moderada y el entrenamiento de resistencia.
En este sentido, proponen que futuras investigaciones realicen comparaciones directas entre estas intervenciones para evaluar su eficacia relativa y su adecuación a distintas poblaciones, además de profundizar en las condiciones óptimas de aplicación y en los factores que influyen en las respuestas individuales a cada tipo de ejercicio.