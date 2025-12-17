Dormir mejor: cuál la actividad física que mejora el sueño, según un estudio científico

Una de ellas es la práctica de yoga que sería como una vía de escape frente al estrés diario, a la vez que es una forma de practicar ejercicio o una excusa para salir de casa y relacionarse. También hay personas que aseguran que esta disciplina les ayuda a dormir mejor y hay numerosos estudios que confirman su contribución a la mejora del sueño. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, dado que el insomnio y otros trastornos del sueño son problemas complejos, los efectos del yoga varían en función de la patología de cada individuo, entre otros factores.