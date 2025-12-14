El ejercicio simple y esencial que protege las rodillas después de los 50

Los problemas de rodilla -en especial la artrosis- suelen manifestarse a partir de esa edad, aunque el desgaste puede comenzar incluso desde los 40. La Organización Mundial de la Salud advierte que cerca del 70% de las personas con artrosis tienen más de 55 años, y estima que la prevalencia continuará en aumento en un contexto de envejecimiento global. En Argentina y el mundo, más del 85% de los mayores de 70 conviven con artrosis en alguna articulación, siendo la rodilla una de las más afectadas. En este escenario, la prevención temprana se vuelve fundamental.