Dormir bien, un factor clave para vivir más: por qué el descanso impacta más que la dieta y el ejercicio

El vínculo entre el sueño y la esperanza de vida

El trabajo académico se basó en encuestas realizadas en Estados Unidos entre 2019 y 2025, en las que se relevaron las horas de sueño declaradas por los participantes y se las comparó con estimaciones de expectativa de vida. El análisis determinó que dormir menos de siete horas se considera un descanso insuficiente y que quienes se encuentran por debajo de ese umbral presentan una menor proyección de longevidad.