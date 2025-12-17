Faustino Oro, a un paso de hacer historia: el argentino que puede ser el Gran Maestro más joven del ajedrez

El récord que está en juego

Nacido el 14 de noviembre de 2013, Faustino Oro tiene un margen cercano a los tres meses para intentar romper una marca histórica. El récord vigente pertenece al estadounidense Abhimanyu Mishra, quien se convirtió en Gran Maestro con 12 años, 4 meses y 25 días, en 2021. Si Oro logra la tercera norma dentro de ese plazo, se quedará con el registro como el GM más joven de todos los tiempos.