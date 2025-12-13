Fiesta del Deporte 2025: conocé a los 25 ganadores que compiten por ser el Deportista del Año

El lunes 15 de diciembre, desde las 19, se llevará a cabo la 21ª edición de la Fiesta del Deporte de LA GACETA. Nacido en 2002, el evento tiene el propósito de reconocer y difundir el talento y el esfuerzo de los deportistas de nuestra provincia. La gala se realizará en el Sheraton Tucumán Hotel y contará con varias novedades respecto de las últimas ediciones.
En esta oportunidad, serán destacados deportistas de 25 disciplinas diferentes, que mostraron un gran nivel y obtuvieron importantes logros durante la temporada. A las ya tradicionales, este año se sumarán futsal, handball, natación, pádel, patín y sóftbol, lo que ampliará el espectro de deportistas alcanzados por la premiación. Para la elección se tuvo en cuenta un doble criterio: que el deportista en cuestión fuera tucumano y que, durante el año, hubiera competido total o al menos parcialmente en la provincia.
En consecuencia, los deportistas tucumanos que se hubieran destacado solo en el exterior no pudieron ser elegidos en esta edición. Los 25 premiados no solo recibirán el galardón por haber sido los mejores en su disciplina, sino que además competirán por el premio Deportista del Año, que será elegido por un jurado integrado por periodistas especializados y dirigentes deportivos de la provincia.
La votación comenzará a las 18 y estará a cargo de un jurado de notables, compuesto por periodistas de la sección Deportes —y de otras áreas de LA GACETA—, especialistas de distintos medios y autoridades deportivas de la provincia. Cada miembro recibió el currículum anual de los deportistas nominados y votará al que considere Deportista Tucumano del Año, durante una ceremonia que se desarrollará en uno de los salones del hotel.
Los elegidos
Atletismo – Ezequiel Chavarría: ganó los 25 kilómetros de LA GACETA y subió al podio nacional en la Maratón de Buenos Aires. Tuvo actuaciones sobresalientes en las principales competencias de fondo del país.
Automovilismo – Lorenzo Liverani: se consagró campeón santiagueño en IAME 60 y del Rotax Grand National en Micro Max. Fue subcampeón en la Gran Final Argentina Rotax y se consolidó como una promesa nacional.
Básquet – Pablo Osores: fue pieza clave de Talleres para alcanzar la final por el ascenso, con 17,2 puntos de promedio. Actualmente compite en la Liga Argentina, tras pasar por Atlético Pilar y Amancay.
Boxeo – Rodrigo “C4” Ruiz: conquistó los títulos Sudamericano y Latino de la IBF en la categoría supergallo y acumuló 23 victorias. Sumó su primera experiencia internacional al pelear en Rusia.
Ciclismo – Carlos Castillo: ganó múltiples competencias regionales en categorías Elite y Máster, incluido el GP Ciudad de Concepción. Obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato Argentino de Ruta.
Fútbol – Pablo Lencina: capitaneó a Graneros en la conquista de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur. Fue reconocido como el mejor arquero del año.
Futsal – Franco Ferroni: en Italia ganó la Copa Nacional como MVP y goleador; en Argentina obtuvo la Elite 1 con Cariocas. Integra la Selección Tucumana y juega en la A2 Elite italiana.
Golf – Mariano Malmierca (h): se consagró campeón de la 130ª edición del Campeonato Argentino de Aficionados. También ganó la categoría aficionados en el Abierto del Norte y en el Torneo Norelli Brokers.
Handball – Eduardo Morales: como jugador fue campeón local e integró un equipo paraguayo en el Panamericano. Como DT, llevó al equipo femenino de Ladrícer al subcampeonato del Apertura.
Hipismo – Lourdes Solórzano: fue campeona de los regionales de Santiago del Estero y Don Vicente, con destacadas actuaciones en 1,30 metros. Finalizó cuarta en la final del Campeonato Valla Uno, en Córdoba.
Hockey – Rocío Campero: fue clave en el bicampeonato de Natación y Gimnasia, con goles en semifinales y finales. Cerró el año logrando su primer título con el club.
Mountain bike – María Emilia Filgueira: se consagró campeona mundial Máster de XCO en Australia y campeona sudamericana en Chile. Además, ganó el Rally Trasmontaña en la categoría Damas Elite.
Motociclismo – José María Mercado: ganó el Rally Trasmontaña y obtuvo su cuarto título consecutivo en el Enduro Classics Series. Compitió en el GNCC de Estados Unidos y fue quinto en el Argentino de Enduro.
Natación – Juan Pablo Torres: mejoró 15 récords provinciales y cinco del NOA, y se consolidó como referente regional. Logró el tercer puesto en los 100 metros espalda del Campeonato Nacional.
Pádel – Gonzalo Zamora y Martín Key: ganaron el Torneo Argentino Amateur y finalizaron como la pareja número uno de Tucumán. Fueron campeones por equipos en el Panamericano Amateur con la Selección Argentina.
Patín – Anbar Victoria Acevedo: logró el segundo puesto en la Artistic International Series y fue cuarta en el Panamericano. Se consagró campeona en los cuatro torneos provinciales de la temporada.
Pato – Estanislao Colombres: se consagró campeón y fue elegido jugador destacado en la Equestrian Week y en el Torneo Día de la Bandera. Participó en el Torneo Nacional Remonta y Veterinaria.
Polo – Gonzalo Paz Posse: fue campeón, figura y goleador de los torneos Apertura y Oasis, disputados en Tapia. Cumplió un destacado papel en la Copa República con el equipo La Arisca.
Rugby – Mateo Pasquini: se consagró campeón del Regional del NOA con Tucumán Rugby, con un try decisivo en la final. También se destacó en la franquicia Tarucas, con una conquista ante Selknam.
Sóftbol – Daniela González Fanjul: obtuvo dos títulos locales con FACDEF y fue subcampeona del Torneo Proyección con la Selección Argentina. Continúa siendo parte del plantel nacional mayor.
Taekwondo – Analía Quiroga: se consagró campeona mundial de lucha y obtuvo la medalla de bronce en figuras en el Mundial ITF de Barcelona.
Tenis – Máximo Zeitune: logró su segundo título profesional en dobles en el M15 de Santiago de Chile. Consiguió su primer triunfo en Challenger y se ubica en el puesto 822 del ranking ATP.
Tiro – Joaquín Cisneros: fue subcampeón de las Américas y medallista de plata en los Juegos Panamericanos de Asunción. Ganó el título nacional por equipos en Foso Olímpico y fue nominado a los Premios Olimpia.
Turf – Facundo Morán: ganó los dos clásicos más importantes, “Aniversario de la Caja Popular” y “Batalla de Tucumán”. Completó el año con un segundo puesto en el clásico “Irineo Leguisamo”.
Vóley – Julieta Medina Sarmiento: disputó el Mundial U19 y fue convocada a la Selección Mayor con solo 16 años. Jugará la próxima Liga Nacional A1 tras ser campeona local con Tucumán de Gimnasia.