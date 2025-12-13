Fiesta del Deporte 2025: conocé a los 25 ganadores que compiten por ser el Deportista del Año

En esta oportunidad, serán destacados deportistas de 25 disciplinas diferentes, que mostraron un gran nivel y obtuvieron importantes logros durante la temporada. A las ya tradicionales, este año se sumarán futsal, handball, natación, pádel, patín y sóftbol, lo que ampliará el espectro de deportistas alcanzados por la premiación. Para la elección se tuvo en cuenta un doble criterio: que el deportista en cuestión fuera tucumano y que, durante el año, hubiera competido total o al menos parcialmente en la provincia.