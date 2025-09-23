¿Quién es Faustino Oro, el niño genio del ajedrez que consiguió su primera norma de Gran Maestro?

Los inicios de Faustino Oro en el ajedrez

Una historia de entrecasa sobre los comienzos de “Fausti” en el ajedrez la contó su papá Alejandro. “Apenas le empecé a enseñar me dijo ‘este juego es muy difícil’. Entonces le propuse un desafío: por cada 100 puntos que ganara en la aplicación online en la que lo inscribí, le daría un premio. Pasaron pocos días y ya lo reclamó. Y al poco tiempo me pidió tres más en una misma semana. Es muy difícil subir puntos en la plataforma. Y entonces pensé ‘¿qué estará haciendo?'. Decidí conectarme para verlo jugar. Y lo que vi fueron jugadas que yo nunca había hecho. No era normal lo que hacía, pero él jugaba con naturalidad”.