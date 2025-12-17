Ídolos sin despedida: el doloroso patrón que se repite en Atlético Tucumán y priva a los hinchas del último aplauso

La inminente salida de Guillermo “Bebe” Acosta de Atlético Tucumán reabre una herida que, lejos de cicatrizar, se profundiza en el sentimiento del hincha. ¿Por qué los referentes del “Decano” parecen condenados a irse por la puerta de atrás? ¿Es responsabilidad de los dirigentes o de los propios jugadores? Más allá de los culpables, la realidad marca una tendencia dolorosa: los fanáticos se ven privados, una y otra vez, de despedir a sus ídolos.