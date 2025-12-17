Secciones
DeportesFútbol

Ídolos sin despedida: el doloroso patrón que se repite en Atlético Tucumán y priva a los hinchas del último aplauso

La inminente salida de Guillermo “Bebe” Acosta se suma a una lista que ya integran Cristian Lucchetti, el “Pulga” Rodríguez y otras figuras. Un repaso por las partidas de los referentes que marcaron la época dorada del club.

DESPEDIDA AMARGA. La época dorada del Decano también estuvo atravesada por las salidas conflictivas de sus referentes. DESPEDIDA AMARGA. La época dorada del "Decano" también estuvo atravesada por las salidas conflictivas de sus referentes.
Hace 1 Hs

La inminente salida de Guillermo “Bebe” Acosta de Atlético Tucumán reabre una herida que, lejos de cicatrizar, se profundiza en el sentimiento del hincha. ¿Por qué los referentes del “Decano” parecen condenados a irse por la puerta de atrás? ¿Es responsabilidad de los dirigentes o de los propios jugadores? Más allá de los culpables, la realidad marca una tendencia dolorosa: los fanáticos se ven privados, una y otra vez, de despedir a sus ídolos.

El primer antecedente fuerte de esta tendencia fue el de Cristian Lucchetti. “Laucha”, que llegó al club en 2012 y disputó 300 partidos en el club, se despidió abruptamente a fines de 2021 (Juan Manuel Azconzábal le comunicó que no iba a ser tenido en cuenta). “Me duele no haberme despedido como correspondía”, dijo el “1” en su momento.

Luego volvió como manager, pero esa experiencia duró menos de un año. Con el regreso de Miguel Abbondándolo a la estructura política dejó su cargo; otra vez, sin despedida.

Luis Miguel Rodríguez es otro ejemplo doloroso. Máximo goleador histórico del club (130 goles en 325 partidos), "Pulga" vivió tres ciclos en Atlético. Pero su salida también fue rara.

Las responsabilidades, en este caso, parecen compartidas. La relación entre el jugador y la dirigencia se fue deteriorando con el tiempo, lo que dificultó un regreso ordenado. Eso también generó distancia con el hincha. Pero, en su última etapa, la CD tampoco protegió al ídolo frente a la decisión del DT, privando a la gente de despedir en una cancha a su máxima figura.

Este año expuso con crudeza la tensión entre los referentes y la conducción del club. El primero en irse fue Leandro Díaz y ahora se le suma “Bebe”. A Acosta le comunicaron la decisión en el regreso a los entrenamientos y ahora se entrena apartado a la espera de una salida un poco más ordenada.

Así, las salidas de los referentes en Atlético conforman un patrón que va más allá de los nombres propios. A veces por conflictos dirigenciales, otras por decisiones de entrenadores que desestimaron trayectorias, y otras por errores de los propios jugadores.

El fútbol moderno suele devorarse ídolos, pero hay algo que no debería negociarse: el respeto por la historia y por el vínculo emocional entre el club y su gente.

Temas Cristian LucchettiLuis Miguel "Pulguita" RodríguezGuillermo AcostaLeandro DíazClub Atlético Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Adrián Sánchez, ante el desafío de dar un paso al frente y liderar al nuevo Atlético Tucumán

Adrián Sánchez, ante el desafío de dar un paso al frente y liderar al nuevo Atlético Tucumán

Lo más popular
“Mi mamá me golpeaba para que dijera que había sido abusada por mi papá”
1

“Mi mamá me golpeaba para que dijera que había sido abusada por mi papá”

En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027
2

En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027

Recuerdos fotográficos: 1978. Maia Plisetskaia bailó solo seis minutos en Tucumán
3

Recuerdos fotográficos: 1978. Maia Plisetskaia bailó solo seis minutos en Tucumán

Involucran a siete tucumanos en el tráfico internacional de armas
4

Involucran a siete tucumanos en el tráfico internacional de armas

La UNT va a redefinir la Ciudad Universitaria
5

La UNT va a redefinir la Ciudad Universitaria

Reproches, propuestas y duras frases: lo que dejó la no reforma electoral
6

Reproches, propuestas y duras frases: lo que dejó la no reforma electoral

Más Noticias
Mientras Guillermo Acosta expone su situación, la CD de Atlético Tucumán elige el silencio

Mientras Guillermo Acosta expone su situación, la CD de Atlético Tucumán elige el silencio

Se conocieron los votos de Lionel Messi en The Best 2025: no eligió a “Dibu” Martínez como mejor arquero

Se conocieron los votos de Lionel Messi en The Best 2025: no eligió a “Dibu” Martínez como mejor arquero

Involucran a siete tucumanos en el tráfico internacional de armas

Involucran a siete tucumanos en el tráfico internacional de armas

Zaira Nara en MasterChef: el polémico apodo de Maxi López que desató la furia de Wanda

Zaira Nara en MasterChef: el polémico apodo de Maxi López que desató la furia de Wanda

Agenda de TV del miércoles: Flamengo-PSG definen la final de la Intercontinental

Agenda de TV del miércoles: Flamengo-PSG definen la final de la Intercontinental

Recuerdos fotográficos: 1978. Maia Plisetskaia bailó solo seis minutos en Tucumán

Recuerdos fotográficos: 1978. Maia Plisetskaia bailó solo seis minutos en Tucumán

“Mi mamá me golpeaba para que dijera que había sido abusada por mi papá”

“Mi mamá me golpeaba para que dijera que había sido abusada por mi papá”

La UNT va a redefinir la Ciudad Universitaria

La UNT va a redefinir la Ciudad Universitaria

Comentarios