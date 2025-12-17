Mientras Guillermo Acosta expone su situación, la CD de Atlético Tucumán elige el silencio

El propio futbolista le confirmó a LA GACETA cómo se enteró del nuevo escenario. “Me dijeron que me tengo que presentar a entrenar, pero que no puedo hacerlo con el plantel profesional”, relató. Y así fue: el martes volvió al complejo “José Salmoiraghi”, pero lo mandaron a entrenarse en soledad, a las 14.30 y bajo las órdenes del profesor Pablo Aguirre. Un horario distinto, en un lugar distinto y con un mensaje claro.