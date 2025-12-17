Restablecieron el sistema y se normaliza la emisión de certificados de discapacidad en Tucumán

Luego de que la Junta de Discapacidad de la Provincia informara horas antes la suspensión de sus trámites por problemas técnicos, el organismo confirmó que el sistema con el Registro Nacional de las Personas (Renaper) ha sido restablecido. Con esta solución, ya se pueden imprimir los certificados con total normalidad.
El Ministerio de Salud Pública indicó que los usuarios afectados pueden acercarse nuevamente para continuar con sus gestiones habituales. La oficina provincial reiteró que el inconveniente fue ajeno a su gestión directa.
Ante las demoras ocasionadas durante la jornada, las autoridades emitieron un pedido de disculpas a la comunidad:
"A todos los que se hayan visto afectados les pedimos disculpas por un problema ajeno a la oficina de Tucumán y los esperamos para continuar normalmente con los trámites".
Con esta actualización, el servicio de la Junta de Discapacidad quedó plenamente operativo para todos los ciudadanos de la provincia.