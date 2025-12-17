Suspendieron la emisión de Certificados de Discapacidad en Tucumán por fallas en el Renaper

La Junta de Discapacidad de Tucumán informó que se ha visto obligada a suspender la emisión de los Certificados de Discapacidad hasta nuevo aviso. La medida fue comunicada a través de un aviso oficial del Ministerio de Salud Pública en las redes sociales.
Según explicaron, la interrupción del servicio se debe a un inconveniente técnico en el Renaper (Registro Nacional de las Personas). Desde el organismo provincial enfatizaron que el problema es totalmente ajeno a sus posibilidades operativas, tratándose de una falla de alcance nacional.
Ante este escenario, la Junta se encuentra a la espera de que el inconveniente sea resuelto a nivel nacional para retomar las tareas habituales.
"Quedamos a la espera que se resuelva el problema a nivel nacional para continuar trabajando con total normalidad", detallaron en el comunicado oficial.
Por el momento, no se ha brindado una fecha estimativa para la reanudación del trámite, por lo que el organismo agradeció la comprensión de los ciudadanos afectados por esta demora externa.