Gran Hermano "Generación Dorada": ¿quiénes participan y cuándo comienza?

La diferencia principal radica en la manera en que se seleccionan los concursantes, el sistema no se limita a quienes se inscriben y pasan por el casting tradicional.

Gran Hermano Generación Dorada: ¿quiénes participan y cuándo comienza? Imagen promocional de GH Generación dorada
Hace 1 Hs

Telefe prepara el estreno de Gran Hermano "Generación dorada", la nueva edición del famoso reality que promete volver "recargada" y con un formato renovado. El ciclo está programado para iniciar el lunes 2 de febrero de 2026, manteniendo a Santiago del Moro en la conducción. Esta nueva propuesta busca inyectar dinamismo, permitiendo que la producción convoque directamente a los participantes.

Este año, la diferencia principal radica en la manera en que se seleccionan los concursantes, el sistema no se limita a quienes se inscriben y pasan por el casting tradicional. El conductor del programa, Santiago del Moro, explicó que "Gran Hermano va a poder invitar a gente a participar”. Pese al nombre, Del Moro aclaró que el formato "no tiene nada que ver con que sea de famosos, influencers o gente no famosa: es para todos".

¿Quiénes fueron los primeros convocados?

La conductora Yanina Latorre reveló algunos de los nombres que circularon para participar en el reality. Si bien Latorre aclaró que todavía "confirmados no hay nadie", expuso la decisión de un famoso que rechazó la oferta para ingresar a la casa. La mediática mencionó al hijo de Adrián Suar, Toto Kirzner, quien "dijo que no" a la invitación.

Latorre consideró que Toto Kirzner "hubiera sido un gran participante: polémico, gracioso". Además, la panelista nombró a una figura controversial que busca ingresar con fervor, identificándola como "la atrevida que quiere entrar... Morena Rial". La hijo de Rial intentó participar en GH Generación Dorada e incluso habría mandado "el videíto para participar desde la cárcel". Otros nombres que se mencionaron previamente fueron los de Daniela Celis y Thiago Medina.

Qué se sabe del stream de GH

La producción del ciclo incluirá, como es habitual, transmisiones complementarias por streaming que reaccionarán en vivo al programa. Ángel de Brito reveló que ya se definió quiénes estarán al frente de este espacio: "van a estar Fede Bongiorno y La Tora". El periodista destacó la experiencia de uno de los elegidos, asegurando que “Si hay alguien que sabe de este formato es Fede”.

Por otro lado, aunque el panel de especialistas que acompaña el programa todavía no está definido, se sabe que los convocados pasan por un riguroso proceso de selección. Yanina Latorre recordó que a los famosos les "hacen pruebas que a veces no salen tan bien como las de Furia". Las expectativas son altas, pues Santiago del Moro anticipó que "La Generación Dorada va a ser picante, vuelve recargada".

