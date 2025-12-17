Gran Hermano "Generación Dorada": ¿quiénes participan y cuándo comienza?

Este año, la diferencia principal radica en la manera en que se seleccionan los concursantes, el sistema no se limita a quienes se inscriben y pasan por el casting tradicional. El conductor del programa, Santiago del Moro, explicó que "Gran Hermano va a poder invitar a gente a participar”. Pese al nombre, Del Moro aclaró que el formato "no tiene nada que ver con que sea de famosos, influencers o gente no famosa: es para todos".