Una ex Gran Hermano reveló que no llega ni a pagar el alquiler y trabaja como delivery

La influencer reveló que enfrenta una profunda crisis económica y que su novio la ayuda a pagar el alquiler de su casa.

Hace 2 Hs

La popularidad que brinda la televisión no siempre garantiza estabilidad económica una vez que las cámaras se apagan. Ese es el caso de una ex participante de Gran Hermano, que hoy atraviesa un momento complejo y reconoce que ni siquiera puede cubrir el costo del alquiler. “Estoy desocupada, no están saliendo laburos”, señaló la joven.

Lejos de la exposición mediática que tuvo durante el reality, la joven decidió reinventarse para sostenerse y actualmente trabaja como delivery, una tarea que combina para intentar llegar a fin de mes. Su situación refleja las dificultades que pueden enfrentar quienes, tras un paso fugaz por la fama, deben regresar a una vida cotidiana marcada por la incertidumbre laboral.

Una ex Gran Hermano no llega ni a pagar el alquiler y trabaja como delivery

La ex concursante conocida como Katia Fenocchio, conocida como La Tana, reconoció en el streaming que conduce Gastón Trezeguet que atraviesa un período crítico, al afirmar: “Está duro, está difícil. Re complicado, mal”. Según explicó, la falta de oportunidades laborales después de su salida de Gran Hermano la obligó a volver al reparto en moto. “Estoy desocupada, no están saliendo laburos”, señaló la joven oriunda de La Matanza.

Además, contó que intentó crear su propio emprendimiento de ropa y que invirtió una suma importante de dinero para diseñar su canal de streaming. Sin embargo, esa apuesta terminó generando más deudas que ingresos. “Ahora hay que pagar las tarjetas, que están al rojo vivo. Porque esa es una inversión y no es algo que te va a dar plata al toque”, comentó y confesó: "Si no fuese por mi novio, no sé qué haría. El me está pagando el alquiler".

Tras Gran Hermano, Katia tuvo que volver al delivery

La ex Gran Hermano relató que decidió volver a realizar entregas: “A mí no se me caen las uñas. Ayer agarré la moto y me fui a laburar. Hice delivery”. Sin embargo, aseguró que le “fue re mal. Ahora le debo 80 lucas a la aplicación”.

“Ayer me acompañó un amigo porque desde que soy conocida, no había vuelto a ser delivery y me daba cosa ir sola”, comenzó explicando. “Cuando él me dio el pedido de la mochila, se nos cayó al piso. Era sushi, la clienta vio la situación y se fue a su casa, nunca me abrió la puerta. Yo no me iba a poner a discutir porque iba a terminar perdiendo yo, que quedo expuesta”, indicó Katia.

