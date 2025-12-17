Secciones
Oficializaron la conformación del Comité Regional de Productores Cañeros Sucroalcoholeros

Entidades de Tucumán, Salta y Jujuy, integrantes del nuevo espacio, buscan fortalecer la integración y unificar la representación del sector ante los industriales, entre otros objetivos.

Representantes de Tucumán, Salta y Jujuy oficializaron, mediante la firma de un acta, la conformación del Comité Regional de Productores Cañeros Sucroalcoholeros. La iniciativa tiene como eje central fortalecer la integración regional y consolidar una representación conjunta frente a los desafíos y oportunidades de la actividad sucroalcoholera, según informaron.

La constitución del Comité contó con la participación de entidades cañeras de las tres provincias, que participaron de manera presencial y virtual. Estuvieron representados el Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán (Cactu), Cañeros Unidos del Este (CUE), la Unión Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT), Cañeros del Sur (UCS)y la Unión de Cañeros Independientes de Jujuy y Salta, quienes avalaron de forma unánime la creación de este espacio de articulación regional.

Durante el encuentro, que se realizó en las oficinas del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), se definieron las autoridades que conducirán el Comité. Máximo Bulacio (Cactu) fue designado presidente; Ramón González (CUE), secretario; Mario Tizeira (UCIT), vocal primero; José María Jure (Salta-Jujuy), vocal segundo; y Agustín Guillen (UCS), vocal tercero. Además, Mónica Dávalos (CUE) fue nombrada coordinadora del nuevo organismo.

Tras la conformación, Dávalos señaló que el objetivo central del Comité es promover la participación transparente de todas las instituciones cañeras, con el fin de consolidar un mensaje unificado que pueda ser difundido por las entidades integrantes. 

En ese sentido, remarcó la importancia de contar con una mesa profesionalizada que permita abordar de manera conjunta las problemáticas del sector, analizar posibles soluciones y definir pasos concretos para alcanzar resultados.

La primera reunión de trabajo del Comité Regional está prevista para febrero de 2026. Con esta conformación, el sector cañero del NOA avanza en un proceso de articulación regional orientado a fortalecer la acción conjunta dentro de la industria sucroalcoholera.

Temas TucumánSaltaJujuyUnión Cañeros Independientes de TucumánInstituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de TucumánCentro de Agricultores Cañeros de Tucumán
