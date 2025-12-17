Oficializaron la conformación del Comité Regional de Productores Cañeros Sucroalcoholeros

La constitución del Comité contó con la participación de entidades cañeras de las tres provincias, que participaron de manera presencial y virtual. Estuvieron representados el Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán (Cactu), Cañeros Unidos del Este (CUE), la Unión Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT), Cañeros del Sur (UCS)y la Unión de Cañeros Independientes de Jujuy y Salta, quienes avalaron de forma unánime la creación de este espacio de articulación regional.