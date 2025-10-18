Presentaron la Mesa Cañera: difícil escenario de los productores

Quieren dejar atrás las divisiones entre las entidades cañeras. Se trata de una nueva iniciativa que busca generar propuestas en beneficio de aquellos productores que no forman parte del círculo habitual de las discusiones. “Si no actuamos en conjunto, muchos pequeños y medianos cañeros no van a poder sostenerse. El año ha sido muy difícil y existe un riesgo real de que muchos desaparezcan”, advirtieron.
En el marco de un proceso de diálogo entre las distintas asociaciones de productores cañeros, se presentó de manera formal la Mesa Cañera Regional en el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol (Ipaat), con el objetivo de unificar criterios técnicos y posiciones frente al desenvolvimiento del mercado sucroalcoholero, tanto en Tucumán como en el resto de las provincias productoras Salta y Jujuy.
“Nació en una reunión previa, en la que participábamos Cañeros Unidos del Este (CUE). Pero ya veníamos dialogando con la Unión Cañeros del Sur (UCS) y el Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán (Cactu). Hoy fue la presentación formal, y se sumaron la Federación de Cooperativas Cañeras y se invitó a UCIT (Unión Cañeros Independientes de Tucumán)”, explicó Mónica Dávalos, representante de CUE. “El objetivo es revisar la situación del sector, proponer acciones a las autoridades cuando sea necesario, y generar estudios o trabajos conjuntos. No queremos que esto sea una mesa de café, sino un espacio técnico que nos permita salir como cañeros a decir: 'Esta es la información'. Buscamos que lo que se diga esté respaldado, sea claro y evite contradicciones que después terminan perjudicando, sobre todo, al pequeño o mediano productor”, agregó. Resta convocar a una entidad del norte, que representará a Salta y Jujuy.
A nivel general, se registró una buena cosecha en los cañaverales; sin embargo, algunos productores están en una situación difícil. La mayoría no tiene azúcar guardada y los precios actuales no cubren los costos. “Algunos lograron financiarse con ingresos por exportación, pero fueron menos. El resto tuvo que salir a vender”, dijo Dávalos. Según datos de Cactu, el costo de producción de una bolsa de azúcar se ubicó entre U$S17 y U$S19, frente a un precio de mercado interno que osciló los U$S13 y U$S14 ($19.632 -S/IVA-), según las variaciones del tipo de cambio en esta semana. “Un productor debe tener 20% o 23% más de ingreso por el azúcar -comparando con el costo más bajo de U$S17- para cubrir el costo de reposición (producir lo mismo que la campaña anterior)”, dijo Máximo Bulacio, titular de Cactu, siempre teniendo en cuenta las cotizaciones de los últimos días.