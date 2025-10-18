Presentaron la Mesa Cañera: difícil escenario de los productores

“Nació en una reunión previa, en la que participábamos Cañeros Unidos del Este (CUE). Pero ya veníamos dialogando con la Unión Cañeros del Sur (UCS) y el Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán (Cactu). Hoy fue la presentación formal, y se sumaron la Federación de Cooperativas Cañeras y se invitó a UCIT (Unión Cañeros Independientes de Tucumán)”, explicó Mónica Dávalos, representante de CUE. “El objetivo es revisar la situación del sector, proponer acciones a las autoridades cuando sea necesario, y generar estudios o trabajos conjuntos. No queremos que esto sea una mesa de café, sino un espacio técnico que nos permita salir como cañeros a decir: 'Esta es la información'. Buscamos que lo que se diga esté respaldado, sea claro y evite contradicciones que después terminan perjudicando, sobre todo, al pequeño o mediano productor”, agregó. Resta convocar a una entidad del norte, que representará a Salta y Jujuy.