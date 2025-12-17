El parque acuático más grande de Argentina abrirá en enero de 2026: dónde estará ubicado

Argentina se prepara para sumar un nuevo atractivo turístico de gran escala en pleno verano de 2026, con la inauguración del parque acuático más grande del país. Aunque muchos imaginarían su ubicación en destinos tradicionales como Tigre o Mar del Plata, el proyecto sorprenderá por la ciudad elegida, que no figura entre los polos turísticos más previsibles y promete convertirse en un nuevo imán para miles de visitantes.