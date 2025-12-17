El parque acuático más grande de Argentina abrirá en enero de 2026: dónde estará ubicado

Argentina se prepara para sumar un nuevo atractivo turístico de gran escala en pleno verano de 2026, con la inauguración del parque acuático más grande del país. Aunque muchos imaginarían su ubicación en destinos tradicionales como Tigre o Mar del Plata, el proyecto sorprenderá por la ciudad elegida, que no figura entre los polos turísticos más previsibles y promete convertirse en un nuevo imán para miles de visitantes.
La incógnita se devela en Córdoba Capital, que el 3 de enero de 2026 inaugurará el Infinito Water Park, el parque acuático más grande de la Argentina. El complejo se emplazará en la zona sur de la ciudad, entre la Costanera y la autopista a Rosario, a pocos metros de la avenida Circunvalación.
El proyecto implica una inversión total de 40 millones de dólares y, de acuerdo con sus desarrolladores, contará con capacidad para recibir hasta 7.000 personas en simultáneo. La iniciativa está a cargo de empresas locales que apuestan a posicionar a la capital cordobesa como un nuevo polo turístico de alcance nacional y regional.
El parque acuático más grande de Argentina abrirá en Córdoba en 2026: todos los atractivos
Los atractivos principales de Infinito Water Park serán:
Atracciones acuáticas: más de 50 propuestas para todas las edades, con opciones familiares y de alto impacto.
Toboganes: 30 en total, incluidos modelos extremos de caída libre y recorridos con giros.
Piscinas de olas: sectores especialmente diseñados para recrear el movimiento del mar.
Río lento: circuito de 500 metros para recorridos relajados dentro del predio.
Zonas temáticas: espacios diferenciados para público infantil, familiar, juvenil, áreas VIP y sectores culturales.
Playas artificiales: áreas con arena, reposeras y sombrillas para el descanso.
Shopping a cielo abierto: paseo comercial integrado al parque.
Complejo de entretenimientos: incluye el Infinito Arena, un estadio preparado para eventos y espectáculos masivos.
Tecnología y sostenibilidad: sistemas de recirculación de agua, autogeneración de energía y uso de materiales de bajo impacto ambiental.
Ubicación estratégica: zona sur de Córdoba Capital, sobre la avenida Circunvalación, con fácil acceso.
El precio de las entradas y los pases especiales
Las entradas para el Infinito Water Park ya están en preventa y los precios varían entre los $70.000 y $100.000. según el tipo de pase y el día elegido para la visita. Además, hay beneficios especiales para los más chicos: los menores de 0 a 4 años entran gratis y los niños de 4 a 12 años acceden a un 20% de descuento.
Entre las opciones de acceso, se destacan dos pases principales:
- Pase Acqua Fun: incluye flotador, reposera y sombrilla (sujetos a disponibilidad).
- Pase Acqua Plus: suma estacionamiento, seguro por lluvia y un combo de hamburguesa con papas fritas, además de todos los beneficios del pase Acqua Fun.