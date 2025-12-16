Verano 2026: cuál es el destino argentino que explotó en búsquedas de Google

Las inquietudes por un viaje ideal se trasladan a la web y es por eso que hoy Google publicó los datos sobre qué estamos buscando los argentinos para estas vacaciones. Si bien este informe ya es una tradición para esta época del año, hay sorpresas: apareció una "joya" del sur que destronó a los clásicos en crecimiento de interés, y al mismo tiempo, las ganas de cruzar la frontera están más fuertes que nunca.