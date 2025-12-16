Verano 2026: cuál es el destino argentino que explotó en búsquedas de Google

A pocos días del inicio de la temporada de verano, los argentinos ya tienen pensado cuál será su destino para estas vacaciones. Sin embargo, la planificación del viaje comienza meses antes y los intereses de esas exploraciones se reflejan en los buscadores como Google.
Las inquietudes por un viaje ideal se trasladan a la web y es por eso que hoy Google publicó los datos sobre qué estamos buscando los argentinos para estas vacaciones. Si bien este informe ya es una tradición para esta época del año, hay sorpresas: apareció una "joya" del sur que destronó a los clásicos en crecimiento de interés, y al mismo tiempo, las ganas de cruzar la frontera están más fuertes que nunca.
La sorpresa de la temporada en búsquedas: Villa Traful
Ni Bariloche, ni Mar del Plata, ni Mendoza. La estrella del crecimiento en búsquedas para este verano 2026 es Villa Traful. Esta localidad neuquina, famosa por su bosque sumergido y su tranquilidad, lideró el ranking con un aumento del 84% en las consultas entre junio y noviembre de 2025.
Este dato confirma que muchos argentinos están buscando escapar de los grandes centros urbanos y conectar con la naturaleza en lugares menos masivos. Pero Traful no está solo en la lista de los que más crecieron. El podio de los destinos más consultados quedó conformado también con destinos internacionales:
1. Villa Traful (+84%)
2. Florianópolis (+50%)
3. Aspen (+30%)
Completan la lista de mayor crecimiento Puerto Madryn (+23%), Curazao (+21%), Córdoba (+15%) y Buenos Aires (+12%).
La vuelta al mundo: crece el interés por el exterior
Aunque el turismo interno siempre es fuerte, los datos de Google muestran un cambio de tendencia claro hacia los viajes internacionales. En el último trimestre de 2025, el 53% de las consultas de vuelos apuntaron a destinos fuera de Argentina.
¿Cómo se explica esto? Alex Waltuch, Director Comercial en Google Argentina, analizó que en las búsquedas conviven el entusiasmo por descubrir lugares nuevos con una exigencia cada vez mayor de los viajeros. Y acá entra en juego el bolsillo: las búsquedas de "vuelos baratos" crecieron un 18% entre 2024 y 2025.
El argentino se volvió un cazador de oportunidades experto. Eventos como el Travel Sale tuvieron un récord histórico de búsquedas (+14% interanual) y, durante el primer día del Cyber Monday 2025, las búsquedas de vuelos saltaron un 73% respecto al día anterior. Aprovechar el momento justo de compra se volvió fundamental.
Los favoritos de todo el 2025
Más allá de los que crecieron en los últimos meses, si miramos la foto completa de todo el año 2025, los clásicos siguen mandando. Google compartió la tabla definitiva de lo más buscado:
En Argentina: La lista la encabeza Buenos Aires, seguida por la clásica Mar del Plata y San Carlos de Bariloche. Córdoba y Villa Carlos Paz completan el top 5, demostrando que las sierras nunca pasan de moda. Salta, Mendoza, Puerto Iguazú, Rosario y Termas de Río Hondo cierran el ranking de los 10 nacionales más populares.
En el mundo: Brasil fue el país más buscado por los argentinos en 2025. Le siguen Estados Unidos y España, destinos históricos por turismo y lazos familiares. México, República Dominicana y Chile también figuran entre las preferencias principales.
Un dato clave para planificar: a la hora de buscar alojamiento, los hoteles siguen siendo la opción preferida por escándalo, representando el 70% de las búsquedas tanto para destinos nacionales como internacionales.