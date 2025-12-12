La Escuela Fábrica, 79 años después: oficios que brillan

“Lo que hacemos es moda sustentable, trabajamos con una de las industrias que más contamina el planeta, por eso tenemos una perspectiva de cuidado del ambiente. Reutilizamos todo, las camisas y viejos jeans se convierten en distintos objetos, volvemos a darle nueva vida a cada prenda”, dice la ingeniera Esther Jaime, docente del área textil de la escuela. Pero eso es sólo un aspecto de todo lo que se enseña: los alumnos aprenden todo el proceso y egresan, según la especialidad que elijan, con los títulos de “productor textil artesanal”, “confeccionista a medida- modista-modisto” y “confeccionista textil industrial. La carrera dura un año lectivo.