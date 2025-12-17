Paro de controladores: un hombre tenía que hacerse una diálisis en Tucumán y quedó varado en Buenos Aires

El gremio de los controladores aéreos (ATEPSA) realiza un paro desde este miércoles que afecta a los despegues de vuelos nacionales en todos los aeropuertos del país. Entre los pasajeros varados se encuentra un hombre que debe viajar a Tucumán para realizar un tratamiento de hemodiálisis programado para hoy y todavía no pudo subir al avión.
El hombre, quien se identificó como Max Ygel, está en silla de ruedas y lo acompaña su esposa, Valeria, quien además es no vidente. Él sufre una enfermedad renal crónica y este miércoles tenía programada en Tucumán una hemodiálisis pero cuando llegaron a aeroparque en Buenos Aires para tomarse el vuelo de regreso a la provincia, se dieron con que estaba cancelado por el paro.
"Mi marido necesita llegar y hacer el tratamiento. Aquí nos dijeron que el vuelo no salía y ahora no sabemos cuándo sale otro", relató la mujer a Mitre. "Es la primera vez que me pasa algo así. Yo necesito llegar a Tucumán si o si porque el tratamiento es vital para mi condición", agregó el hombre mientras siguen con incertidumbre las pocas novedades sobre la reprogramación de vuelos.
El cronograma del paro de controladores
Según informó ATEPSA, el cronograma de paros quedó conformado de la siguiente manera:
- Miércoles 17 de diciembre, de 8 a 11 horas: afecta los despegues de vuelos con destino nacional.
- Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19 horas: afecta los despegues de vuelos con destino nacional.
- Martes 23 de diciembre, de 19 a 23 horas: afecta los despegues de vuelos con destino nacional.
- Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17 horas: afecta vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país.
- Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11 horas: afecta toda la aviación en todos los aeropuertos del país.
Este cronograma complicará los vuelos nacionales e internacionales durante el intenso tráfico aéreo vinculado a las fiestas de Navidad y Año Nuevo y al comienzo de las vacaciones de verano. La secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, convocó a una nueva audiencia para hoy a las 10 para continuar las negociaciones.