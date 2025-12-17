Paro de controladores: un hombre tenía que hacerse una diálisis en Tucumán y quedó varado en Buenos Aires

El hombre, quien se identificó como Max Ygel, está en silla de ruedas y lo acompaña su esposa, Valeria, quien además es no vidente. Él sufre una enfermedad renal crónica y este miércoles tenía programada en Tucumán una hemodiálisis pero cuando llegaron a aeroparque en Buenos Aires para tomarse el vuelo de regreso a la provincia, se dieron con que estaba cancelado por el paro.