El papa Francisco cumpliría 89 años: el insual trabajo de su juventud y la supuestas salidas nocturnas del Vaticano

El papa Francisco fue el precursor de lo inesperado. Fue el primero en muchas cosas: el primer Papa jesuita, el primer Papa latinoamericano y el primero de las Américas. El primer Papa no europeo en más de 1000 años y, probablemente, el primer Papa patovica de boliche. Mucho antes de investirse del máximo poder de la Iglesia Católica y previo incluso a unirse al clero, el Santo Padre también influía en la vida de cientos de personas, decidiendo a quién dar entrada al boliche. Y parece que la vida nocturna de Bergoglio no terminó con su llegada al Vaticano. En el que sería su cumpleaños número 89, recordamos cuáles fueron esos detalles fuera de la vida eclesiástica que también lo hicieron un Papa fascinante.