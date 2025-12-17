Cartas de lectores: Homenaje al papa Francisco

Con referencia a la carta publicada en la fecha ¡Feliz cumple Francisco, en lo alto del cielo! Acertado, justo y merecido homenaje al Papa Francisco, seguro que descansa eternamente en el Paraíso. Sra. Graciela Jatib, mis congratulaciones. Es muy bueno buscar la hermandad entre todos los seres humanos, sin distinción de credos, razas e ideologías. Siguiendo las sabias enseñanzas que nos legó en su humilde trayectoria, conducirá a erradicar definitivamente de la faz de la tierra, las injustas y no deseadas guerras. Debemos hacer nuestras la frase célebre de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) “Pedes in terra ad sidera visus”, que significa “Los pies en la tierra, la mirada en el cielo”. Como así también de la frase bíblica “¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!”.