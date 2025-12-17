Secciones
DeportesMás deportes

Agenda de TV del miércoles: Flamengo-PSG definen la final de la Intercontinental

Manchester City-Brentford y Newcastle-Fulham se enfrentarán por la Carabao Cup.

OTRO MÁS. Flamengo viene de vencer a Cruz Azul e irá por la hazaña de quedarse con la Intercontinental ante el poderoso PSG. OTRO MÁS. Flamengo viene de vencer a Cruz Azul e irá por la hazaña de quedarse con la Intercontinental ante el poderoso PSG. FOTO TOMADA DE X.COM/FIFACOM
Hace 1 Hs

La Copa Intercontinental tendrá hoy un nuevo campeón cuando PSG y Flamengo se enfrenten desde las 14, en el Estadio Áhmad bin Ali, en Rayán, Qatar. El cruce reunirá a dos equipos que dominaron las competencias en sus continentes y que prometen una final atrapante.

El conjunto parisino arribó a Medio Oriente con su plantel completo y con la ilusión de ampliar su palmarés internacional. El equipo conducido por Luis Enrique atraviesa una racha positiva de tres partidos sin derrotas y se mantiene como escolta en la Ligue 1, a un punto del líder Lens. Además, en su condición de campeón defensor de la Champions League, el PSG ocupa actualmente el tercer lugar en la fase de liga del certamen europeo. En caso de consagrarse, se convertiría en el primer club de Francia en levantar la Copa Intercontinental.

Del otro lado, Flamengo llega envuelto en un presente inmejorable. El equipo de Río de Janeiro acumula siete encuentros sin perder y celebró recientemente títulos en la Copa Libertadores, el Brasileirao, el Derbi de las Américas y la Copa Challenger. Con la ambición de devolver el trofeo al continente americano tras 13 años, el “Fla” buscará reeditar la histórica consagración de 1981, cuando se coronó campeón del mundo frente al Liverpool.

Agenda de TV del miércoles 17 de diciembre

Copa Intercontinental de la FIFA

14: Flamengo-PSG (DSports)

Copa de los Países Bajos

14.45: Excelsior Maassluis-Ajax (DSports+)

17: Feyenoord-Heerenveen (DSports+)

Euroliga

16.30: Baskonia-Mónaco (DSports 2)

Carabao Cup

16.30: Manchester City-Brentford (Disney+)

17.15: Newcastle-Fulham (Disney+)

Copa de Brasil

21.30: Corinthians-Vasco da Gama (DSports)

Temas Manchester City Football ClubParis Saint-Germain Football ClubLiga PremierCopa IntercontinentalClube de Regatas do Flamengo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Fiesta del Deporte 2025: conocé a los 25 ganadores que compiten por ser el Deportista del Año

Fiesta del Deporte 2025: conocé a los 25 ganadores que compiten por ser el Deportista del Año

Noche histórica en la WWE: John Cena se despidió del ring tras caer frente a Gunther

Noche histórica en la WWE: John Cena se despidió del ring tras caer frente a Gunther

Lo más popular
“Mi mamá me golpeaba para que dijera que había sido abusada por mi papá”
1

“Mi mamá me golpeaba para que dijera que había sido abusada por mi papá”

En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027
2

En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027

Recuerdos fotográficos: 1978. Maia Plisetskaia bailó solo seis minutos en Tucumán
3

Recuerdos fotográficos: 1978. Maia Plisetskaia bailó solo seis minutos en Tucumán

La UNT va a redefinir la Ciudad Universitaria
4

La UNT va a redefinir la Ciudad Universitaria

Reproches, propuestas y duras frases: lo que dejó la no reforma electoral
5

Reproches, propuestas y duras frases: lo que dejó la no reforma electoral

El Gobierno nacional se acercó a la aprobación del Presupuesto 2026
6

El Gobierno nacional se acercó a la aprobación del Presupuesto 2026

Más Noticias
Paro de controladores aéreos: cronograma de la medida de fuerza y qué vuelos se verán afectados

Paro de controladores aéreos: cronograma de la medida de fuerza y qué vuelos se verán afectados

Recuerdos fotográficos: 1978. Maia Plisetskaia bailó solo seis minutos en Tucumán

Recuerdos fotográficos: 1978. Maia Plisetskaia bailó solo seis minutos en Tucumán

“Mi mamá me golpeaba para que dijera que había sido abusada por mi papá”

“Mi mamá me golpeaba para que dijera que había sido abusada por mi papá”

Tras el cambio de bandas, subió el dólar

Tras el cambio de bandas, subió el dólar

Reproches, propuestas y duras frases: lo que dejó la no reforma electoral

Reproches, propuestas y duras frases: lo que dejó la no reforma electoral

El Gobierno nacional se acercó a la aprobación del Presupuesto 2026

El Gobierno nacional se acercó a la aprobación del Presupuesto 2026

La UNT va a redefinir la Ciudad Universitaria

La UNT va a redefinir la Ciudad Universitaria

En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027

En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027

Comentarios