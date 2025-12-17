Agenda de TV del miércoles: Flamengo-PSG definen la final de la Intercontinental

La Copa Intercontinental tendrá hoy un nuevo campeón cuando PSG y Flamengo se enfrenten desde las 14, en el Estadio Áhmad bin Ali, en Rayán, Qatar. El cruce reunirá a dos equipos que dominaron las competencias en sus continentes y que prometen una final atrapante.
El conjunto parisino arribó a Medio Oriente con su plantel completo y con la ilusión de ampliar su palmarés internacional. El equipo conducido por Luis Enrique atraviesa una racha positiva de tres partidos sin derrotas y se mantiene como escolta en la Ligue 1, a un punto del líder Lens. Además, en su condición de campeón defensor de la Champions League, el PSG ocupa actualmente el tercer lugar en la fase de liga del certamen europeo. En caso de consagrarse, se convertiría en el primer club de Francia en levantar la Copa Intercontinental.
Del otro lado, Flamengo llega envuelto en un presente inmejorable. El equipo de Río de Janeiro acumula siete encuentros sin perder y celebró recientemente títulos en la Copa Libertadores, el Brasileirao, el Derbi de las Américas y la Copa Challenger. Con la ambición de devolver el trofeo al continente americano tras 13 años, el “Fla” buscará reeditar la histórica consagración de 1981, cuando se coronó campeón del mundo frente al Liverpool.
Agenda de TV del miércoles 17 de diciembre
Copa Intercontinental de la FIFA
14: Flamengo-PSG (DSports)
Copa de los Países Bajos
14.45: Excelsior Maassluis-Ajax (DSports+)
17: Feyenoord-Heerenveen (DSports+)
Euroliga
16.30: Baskonia-Mónaco (DSports 2)
Carabao Cup
16.30: Manchester City-Brentford (Disney+)
17.15: Newcastle-Fulham (Disney+)
Copa de Brasil
21.30: Corinthians-Vasco da Gama (DSports)