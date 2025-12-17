Agenda de TV del miércoles: Flamengo-PSG definen la final de la Intercontinental

El conjunto parisino arribó a Medio Oriente con su plantel completo y con la ilusión de ampliar su palmarés internacional. El equipo conducido por Luis Enrique atraviesa una racha positiva de tres partidos sin derrotas y se mantiene como escolta en la Ligue 1, a un punto del líder Lens. Además, en su condición de campeón defensor de la Champions League, el PSG ocupa actualmente el tercer lugar en la fase de liga del certamen europeo. En caso de consagrarse, se convertiría en el primer club de Francia en levantar la Copa Intercontinental.