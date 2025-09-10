Secciones
La FIFA confirmó la fecha y los participantes de la Copa Intercontinental 2025

La FIFA confirmó el calendario de la Copa Intercontinental 2025, que comenzará en septiembre en Egipto y tendrá su gran final el 17 de diciembre con el Paris Saint-Germain esperando rival.

La FIFA confirmó la fecha y los participantes de la Copa Intercontinental 2025
Hace 1 Hs

La FIFA oficializó el cronograma de la Copa Intercontinental 2025, el torneo que reúne a los campeones de cada confederación y que tendrá su punto culminante con la gran final en diciembre. El certamen se pondrá en marcha el 14 de septiembre en El Cairo, donde el Pyramids FC de Egipto enfrentará a Auckland City de Nueva Zelanda en el Estadio 30 de Junio.

El ganador de ese cruce se medirá el 23 de septiembre ante Al Ahli de Arabia Saudita, actual monarca de Asia, en el Estadio Rey Abdullah. El vencedor avanzará hacia la etapa en la que entrarán en escena los representantes del continente americano.

Uno de los partidos más esperados será el “Derbi de las Américas”, programado para el 10 de diciembre, que enfrentará a Cruz Azul de México con el próximo campeón de la Copa Libertadores, que se definirá el 29 de noviembre. De allí saldrá el finalista de la Copa Challenger, cuya definición está prevista para el 13 de diciembre y que otorgará el pasaje directo al partido decisivo.

La gran final de la Copa Intercontinental 2025 se disputará el 17 de diciembre con el Paris Saint-Germain, actual campeón de la UEFA Champions League, ya clasificado a la definición. Aunque la sede aún no fue confirmada oficialmente, todo apunta a que Qatar será el escenario elegido por la FIFA.

En Argentina la expectativa es alta, ya que Racing, River, Vélez y Estudiantes siguen en carrera en la Copa Libertadores y cualquiera de ellos podría transformarse en el representante sudamericano que intente destronar al equipo de Luis Enrique.

Club Atlético River PlateRacing ClubClub Estudiantes de La PlataClub Atlético Vélez SarsfieldParis Saint-Germain Football ClubLuis Enrique
