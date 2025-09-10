La FIFA confirmó la fecha y los participantes de la Copa Intercontinental 2025

Uno de los partidos más esperados será el “Derbi de las Américas”, programado para el 10 de diciembre, que enfrentará a Cruz Azul de México con el próximo campeón de la Copa Libertadores, que se definirá el 29 de noviembre. De allí saldrá el finalista de la Copa Challenger, cuya definición está prevista para el 13 de diciembre y que otorgará el pasaje directo al partido decisivo.