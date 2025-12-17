¿Hasta cuándo hay tiempo de cobrar el aguinaldo 2025?

Con la llegada de mitad de año, una de las preguntas que más se repite entre trabajadores y trabajadoras es hasta cuándo los empleadores tienen plazo para pagar el aguinaldo. El Sueldo Anual Complementario (SAC) es un derecho establecido por ley y su cobro resulta clave para equilibrar gastos, afrontar deudas o planificar consumos.
En un contexto económico ajustado, conocer la fecha límite de pago y qué sucede en caso de demoras se vuelve fundamental. La normativa vigente fija plazos concretos y contempla excepciones, por lo que es importante saber cuándo corresponde cobrarlo y qué pasos seguir si el depósito no se realiza en tiempo y forma.
¿Hasta cuándo hay tiempo de pagar el aguinaldo?
El pago de la segunda parte del Sueldo Anual Complementario (SAC) cuenta con una fecha límite definida por ley, que garantiza su acreditación previa a las festividades de Fin de Año. Para quienes se desempeñan en relación de dependencia, el plazo legal vence el 18 de diciembre, pero la normativa permite un margen adicional de cuatro días hábiles, llevando la fecha final de cumplimiento al 24 de diciembre.
¿Cómo se paga el aguinaldo?
El SAC se entrega en dos cuotas anuales: la primera en junio y la segunda en diciembre. El monto a percibir corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual bruta devengada por el trabajador dentro del semestre correspondiente, es decir, el sueldo más alto percibido entre julio y diciembre.
Así lo establece la Ley de Contrato de Trabajo y la ley 23.041. Esta última normativa indica: “El sueldo anual complementario en la actividad privada, Administración Pública Central y descentralizada, empresas del Estado, empresas mixtas y empresas de propiedad del Estado, será pagado sobre el cálculo del 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año”.