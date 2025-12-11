El pago del aguinaldo de diciembre suele convertirse en una oportunidad clave para recomponer el bolsillo, cancelar deudas o planificar gastos del verano. Sin embargo, especialistas en finanzas personales advierten que también puede ser un punto de partida para generar rentabilidad si se lo destina a instrumentos de inversión acordes al contexto económico de fin de año.
Con un escenario marcado por la búsqueda de refugio frente a la inflación y la volatilidad, distintas alternativas permiten convertir ese ingreso extra en un rendimiento adicional. Desde opciones de bajo riesgo hasta herramientas pensadas para perfiles más dinámicos, conocer dónde colocar el aguinaldo puede hacer la diferencia entre gastarlo rápidamente o transformarlo en una ganancia futura.
Cómo invertir el aguinaldo de diciembre 2025 y generar ganancias
Dólares
- Comprar dólares sigue siendo la alternativa más elegida por los argentinos para ahorrar.
- Este año pueden adquirirse en los bancos —tras el levantamiento de buena parte de las restricciones cambiarias— o a través del dólar MEP en la Bolsa.
- Ambas vías son legales y sin límites de monto, aunque con una condición: quien compra divisas en un banco no puede operar MEP durante 90 días.
Renta fija
-Para quienes buscan algo más que guardar billetes, la renta fija ofrece instrumentos capaces de generar rendimiento adicional.
-En este segmento conviven los bonos en pesos, hoy mejor posicionados por un mercado más estable y con menor volatilidad prevista, y los bonos en dólares, preferidos por perfiles conservadores que apuntan a la previsibilidad.
Fondos Comunes de Inversión (FCI)
- Los FCI funcionan como una herramienta accesible para quienes quieren delegar la gestión y diversificar sin complicaciones.
- Hay opciones en pesos y en dólares, de corto o largo plazo, con la posibilidad de invertir montos bajos, operar desde el celular y retirar fondos cuando sea necesario.
Cedears
-Los cedears continúan creciendo entre quienes buscan cubrirse de la inflación local apostando en pesos a compañías globales.
- Desde el mercado argentino permiten acceder a empresas como Apple, Coca-Cola o Tesla sin abrir una cuenta en el exterior y con montos reducidos.
- Ofrecen diversificación geográfica y sectorial, y suelen integrarse a carteras recomendadas para equilibrar riesgo, crecimiento y estabilidad a mediano plazo.