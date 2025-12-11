Secciones
EconomíaNoticias económicas

Cómo invertir el aguinaldo de diciembre 2025 y generar ganancias

El ingreso adicional que muchos trabajadores percibirán este mes puede transformarse en un punto de partida para comenzar a invertir.

Existen difertentes alternativas invertir el aguinaldo de diciembre 2025 y generar ganancias Existen difertentes alternativas invertir el aguinaldo de diciembre 2025 y generar ganancias BAE Negocios
Hace 1 Hs

El pago del aguinaldo de diciembre suele convertirse en una oportunidad clave para recomponer el bolsillo, cancelar deudas o planificar gastos del verano. Sin embargo, especialistas en finanzas personales advierten que también puede ser un punto de partida para generar rentabilidad si se lo destina a instrumentos de inversión acordes al contexto económico de fin de año.

Conocé el cronograma de pagos del aguinaldo para los estatales tucumanos

Conocé el cronograma de pagos del aguinaldo para los estatales tucumanos

Con un escenario marcado por la búsqueda de refugio frente a la inflación y la volatilidad, distintas alternativas permiten convertir ese ingreso extra en un rendimiento adicional. Desde opciones de bajo riesgo hasta herramientas pensadas para perfiles más dinámicos, conocer dónde colocar el aguinaldo puede hacer la diferencia entre gastarlo rápidamente o transformarlo en una ganancia futura.

Cómo invertir el aguinaldo de diciembre 2025 y generar ganancias

Dólares

- Comprar dólares sigue siendo la alternativa más elegida por los argentinos para ahorrar.

- Este año pueden adquirirse en los bancos —tras el levantamiento de buena parte de las restricciones cambiarias— o a través del dólar MEP en la Bolsa.

- Ambas vías son legales y sin límites de monto, aunque con una condición: quien compra divisas en un banco no puede operar MEP durante 90 días.

Renta fija

-Para quienes buscan algo más que guardar billetes, la renta fija ofrece instrumentos capaces de generar rendimiento adicional.

-En este segmento conviven los bonos en pesos, hoy mejor posicionados por un mercado más estable y con menor volatilidad prevista, y los bonos en dólares, preferidos por perfiles conservadores que apuntan a la previsibilidad.

Fondos Comunes de Inversión (FCI)

- Los FCI funcionan como una herramienta accesible para quienes quieren delegar la gestión y diversificar sin complicaciones.

- Hay opciones en pesos y en dólares, de corto o largo plazo, con la posibilidad de invertir montos bajos, operar desde el celular y retirar fondos cuando sea necesario.

Cedears

-Los cedears continúan creciendo entre quienes buscan cubrirse de la inflación local apostando en pesos a compañías globales.

- Desde el mercado argentino permiten acceder a empresas como Apple, Coca-Cola o Tesla sin abrir una cuenta en el exterior y con montos reducidos.

- Ofrecen diversificación geográfica y sectorial, y suelen integrarse a carteras recomendadas para equilibrar riesgo, crecimiento y estabilidad a mediano plazo.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Pensiones de Anses: cuánto se cobrará en diciembre con el aguinaldo

Pensiones de Anses: cuánto se cobrará en diciembre con el aguinaldo

Lo más popular
Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión
1

Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil
2

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

San Miguel de Tucumán es la cuarta mejor ciudad del país para vivir, según la UBA
3

San Miguel de Tucumán es la cuarta mejor ciudad del país para vivir, según la UBA

Aumentos y morosidad: Muchos papás adeudan la cuota todo el año y luego cambian a sus hijos de colegio
4

Aumentos y morosidad: "Muchos papás adeudan la cuota todo el año y luego cambian a sus hijos de colegio"

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad
5

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad

El tiempo en Tucumán: se espera otra jornada calurosa y hay alerta por fuertes tormentas
6

El tiempo en Tucumán: se espera otra jornada calurosa y hay alerta por fuertes tormentas

Más Noticias
Por qué algunas personas no deberían tomar café: los cuatro grupos de riesgo

Por qué algunas personas no deberían tomar café: los cuatro grupos de riesgo

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

Cazar brujas, fabricar miedos: After the Hunt y las denuncias falsas

Cazar brujas, fabricar miedos: "After the Hunt" y las denuncias falsas

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

Comentarios