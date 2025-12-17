¿Qué es y cuándo se aplica la revisión de una condena?

Largo camino

La abogada reconoció que el proceso aún tiene un largo camino por recorrer. No obstante, informó que el Ministerio Público Fiscal se expidió de manera favorable al admitir la incorporación de nuevas pruebas para el análisis del expediente. “Se trata de un caso de extrema gravedad porque en el fuero civil, por pedido de los funcionarios intervinientes, no existen constancias de que la joven haya declarado que fue obligada a testificar contra su padre. Sin embargo, en la Comisaría de la Mujer sí se labró un acta que da cuenta de esta irregularidad”, precisó.