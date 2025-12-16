Secciones
Se definen los títulos de las formativas del básquet femenino de Tucumán

Los partidos se disputarán desde las 20, en el club Independiente

Se definen los títulos de las formativas del básquet femenino de Tucumán
16 Diciembre 2025

Este miércoles se conocerán las campeonas de las divisiones formativas del básquet femenino de Tucumán.

Los dos cruces que definirán sendas copas de oro -de la U11 y de la U15- se disputarán en el club Independiente, en Lavalle 560.

Desde las 20, las U11 de Estudiantes se medirán contra sus pares de Belgrano CyD.

Un par de horas después, las chicas del U15 de “Las Cebras” se enfrentarán al equipo de Redes Argentinas.

La entrada general costará $ 3.000, pero los menores de 12 años entrarán gratis.

