Estudiantes se hizo fuerte en casa y bajó al puntero Salta Basket

El desenlace fue dramático. La embestida del puntero continuó hasta el final, complicando el trabajo de Estudiantes. A pesar de la baja efectividad del anfitrión en el cierre, la defensa colectiva y el peso de Suárez en la pintura fueron claves para resistir. Salta Basket llegó a ponerse a una posesión en la última bola, pero no le alcanzó. Fue un gran triunfo de Estudiantes por 69 a 66, que vuelve a hacerse fuerte en su estadio ante el mejor equipo de la zona.