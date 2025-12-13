Estudiantes se hizo fuerte en casa y bajó al puntero Salta Basket

Estudiantes superó al líder Salta Basket por 69 a 66 en el "Coco" Ascarate, en el marco de una nueva jornada de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet.
El conjunto tucumano cimentó su victoria en un gran trabajo colectivo en ambos costados de la cancha. Las figuras excluyentes del equipo orientado por Fabrizio Esposito fueron Javier Bollo Suárez, con una planilla de 16 puntos y 11 rebotes, y Elías Cave, quien aportó 13 tantos y bajó 12 recobres.
El encuentro comenzó parejo, marcado por las imprecisiones de ambos lados. Sin embargo, la "Cebra" tuvo mayor eficacia en los metros finales y logró adueñarse del primer cuarto.
Durante el segundo parcial, los tucumanos impusieron las condiciones. Con una presión extendida a toda la cancha, forzaron varias pérdidas del rival que capitalizaron en el aro contrario. En ofensiva, el local se apoyó en el goleo de Hampton y Cave. Si bien Salta intentó mantenerse en juego de la mano de Martín Botta (goleador de la noche con 23 puntos), Estudiantes respondió rápido a cada embate y se fue al descanso largo arriba por 37 a 29.
La visita salió decidida a acortar distancias en la segunda mitad, mostrándose más efectiva y corriendo la cancha. No obstante, la defensa tucumana apareció en el momento justo: dos tapas consecutivas de Cave (metió cuatro en el cuarto) le permitieron al local recuperar el ritmo y sacar una luz de 10 puntos, aunque los salteños lograron achicar la brecha sobre el cierre del tercer periodo.
El desenlace fue dramático. La embestida del puntero continuó hasta el final, complicando el trabajo de Estudiantes. A pesar de la baja efectividad del anfitrión en el cierre, la defensa colectiva y el peso de Suárez en la pintura fueron claves para resistir. Salta Basket llegó a ponerse a una posesión en la última bola, pero no le alcanzó. Fue un gran triunfo de Estudiantes por 69 a 66, que vuelve a hacerse fuerte en su estadio ante el mejor equipo de la zona.
Ahora, Estudiantes tendrá unos días de descanso y hará su última presentación del año el próximo sábado 20, cuando reciba a Amancay de La Rioja.