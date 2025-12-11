Estudiantes se encendió en el cierre y superó a Sportivo Suardi en la Liga Argentina

Con un sólido segundo tiempo, Estudiantes superó a Sportivo Suardi (Santa Fe) por 100 a 87 en el “Coco” Ascárate, por la 11° fecha de la Liga Argentina. La gran figura fue el debutante Elías Cave, que cerró su presentación con 19 puntos y 11 rebotes, mientras que Juan Cruz Rodríguez se consolidó como el máximo anotador de la noche con 27 tantos.