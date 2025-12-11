Secciones
Estudiantes se encendió en el cierre y superó a Sportivo Suardi en la Liga Argentina

Por la 11° fecha del certamen, la "Cebra" sacó adelante un partido que se le había tornado cuesta arriba en el "Coco" Ascárate.

LA FIGURA. Juan Cruz Rodríguez fue el máximo anotador del encuentro. LA FIGURA. Juan Cruz Rodríguez fue el máximo anotador del encuentro. Gentileza: Lourdes Corbalán
Hace 2 Hs

Con un sólido segundo tiempo, Estudiantes superó a Sportivo Suardi (Santa Fe) por 100 a 87 en el “Coco” Ascárate, por la 11° fecha de la Liga Argentina. La gran figura fue el debutante Elías Cave, que cerró su presentación con 19 puntos y 11 rebotes, mientras que Juan Cruz Rodríguez se consolidó como el máximo anotador de la noche con 27 tantos.

Suardi arrancó mejor el juego en el "Coco" Ascárate: capitalizó la baja eficacia del local y corrió cada vez que pudo, comandado por Gastón Fino. Llegó a sacar seis puntos, aunque Estudiantes ajustó sobre el final del primer cuarto y redujo la brecha a solo dos unidades.

El conjunto santafesino alternó defensas zonales y hombre a hombre, y cada recuperación le permitió seguir imponiendo ritmo, con un goleo importante de Nahuel Fino. Estudiantes respondió por momentos con presión alta y encontró oxígeno en el aporte de Cave, que ofreció soluciones inmediatas en ofensiva en su estreno. Aun así, Suardi mantuvo el control y se fue al entretiempo arriba por seis.

En la reanudación, la visita sostuvo la distancia apoyado en las apariciones de Braida y Martínez. Pero Estudiantes empezó a inclinar la balanza desde la defensa: Alfonso y Rodríguez fueron claves para incomodar a la visita y generar mejores tomas de tiro. Con más claridad adelante, el local logró pasar al frente por primera vez.

El cierre fue todo del conjunto tucumano. Ajustó líneas, limitó las vías de gol de Suardi y administró los ataques con mayor criterio. Cave firmó un debut destacado, mientras que Rodríguez completó una actuación decisiva: 27 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias. El partido finalizó con parciales de 15-17; 23-27; 28-20 y 34-23.

Estudiantes volverá a presentarse el sábado, a las 20, cuando reciba a Salta Basket, líder de la Conferencia Norte, nuevamente en el estadio “Coco” Ascárate.

