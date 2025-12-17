Pantallas: un bastión para el periodismo de calidad

El relato es coral, aunque apoyado en la figura de David Remnick, el actual director. En una de las escenas charla con Jon Lee Anderson, quien le cuenta sobre el reportaje que estaba escribiendo sobre Javier Milei (“ese tipo loco”, le dice). Ciertamente, el Presidente no salió bien parado en ese texto. Es una constante en la historia de The New Yorker lo incisivo en el trato con los poderosos y lo profundo de las coberturas. Por sus páginas pasaron los grandes hechos de los últimos 100 años, contados siempre con una prosa exquisita e infalible. Es tal la obsesión por la precisión que al cerrarse la edición un equipo de 29 “chequeadores” revisa cada dato.