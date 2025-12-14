Drámatico rescate de un niño en Las Cejas: desde el pozo, “él me llamaba y lloraba asustado”

“Me levanté y fui corriendo al patio a buscarlo. Lo oía llorar pero no lo veía. Mi angustia comenzó cuando noté que la voz de mi hijo provenía del fondo del pozo ciego en desuso. Solo podía llegar al borde del pozo, que se desmoronaba sobre mi hijo. Le gritaba para que me oyera y lo único que podía escuchar era ‘¡Mamá! ¡Mamá!’ Él me llamaba y lloraba asustado. En ese momento me tumbé al suelo y trataba de mirar por el agujerito por el que se cayó pero no lo podía ver. No lo pensé dos veces, me fui inmediatamente a pedir ayuda a mi cuñado, que vive al lado, y luego me fui corriendo desesperada a la comisaría”.