El riesgo país se desplomó y tocó mínimos en casi un año tras los anuncios del Banco Central

El riesgo país volvió a bajar y los bonos soberanos subieron tras los cambios en la política cambiaria y monetaria anunicadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
En el ámbito bursátil, el índice S&P Merval registró una suba de 0,7% en pesos y de 0,3% medido en dólares. Las acciones que integran el panel líder mostraron un desempeño mixto, aunque con predominio de avances.
Entre las mayores alzas se destacó Aluar, que trepó 7,8%, seguida por Transener con una mejora de 4,5%, Grupo Galicia con un incremento de 2,9% y Ternium, que avanzó 2,5%.
El riesgo país en mínimos en un año
El buen clima financiero también se trasladó al mercado de deuda. Los bonos soberanos que cotizan en la plaza local mostraron subas de hasta 4,6%, como fue el caso del AL41. A su vez, el AL38 avanzó 3,3% y el GD46 ganó 3,1%.
La mejora se replicó en los títulos argentinos que operan en Wall Street y tuvo impacto directo sobre el riesgo país, que descendió 28 unidades hasta ubicarse en 561 puntos básicos. Se trata del nivel más bajo desde enero de 2025, cuando el indicador había llegado a perforar transitoriamente los 560 puntos para luego volver a subir.