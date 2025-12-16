Secciones
De Tucumán a Hollywood: Belén avanza en la carrera al Oscar

La película de Dolores Fonzi que reconstruye un emblemático caso judicial quedó entre las producciones internacionales destacadas por la Academia y se prepara para la próxima instancia.

SOBRE UN HECHO REAL. "Belén" se ambienta en Tucumán en 2014.
Hace 31 Min

La película Belén quedó entre las 15 mejores producciones internacionales del año y se transformó en una firme candidata al Oscar a mejor producción internacional. El filme, que ya recibió premios internacionales, avanza ahora hacia una definición clave dentro del calendario de la Academia.

Una historia real con raíz tucumana

La trama reconstruye el caso de una joven tucumana acusada de haber abortado cuando no sabía que estaba embarazada y el proceso ocurrió de manera espontánea. Condenada en un inicio a ocho años de prisión, la situación judicial cambió gracias al trabajo de su abogada Soledad Deza y a la lucha sostenida en las calles y en los tribunales por el movimiento feminista de todo el país, que logró revertir el fallo y obtener la absolución.

Del libro a la pantalla

El guión adapta la novela Somos Belén, escrita por Ana Correa en 2019. La película está dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi y cuenta con un elenco integrado por Camila Plaate, Laura Paredes, Julieta Cardinali, Sergio Prina, Luis Machín, César Troncoso, Liliana Juárez y Ruth Plaate, entre otros intérpretes.

Repercusiones y próximos pasos

Apenas se conoció la noticia, Fonzi expresó su emoción en redes sociales. “Entramos a la lista corta de los @theacademy Oscarcitos!!!!! Qué emoción!!!!”, publicó la directora y actriz. En respuesta, Correa celebró el avance del filme. “Vamooooooooo! Viva el cine, viva el arte, vivan las historias del movimiento de mujeres. Aguante ser valiente todo!”, escribió la autora.

La próxima instancia será el 22 de enero de 2026, cuando se anuncien los cinco finalistas. El premio se definirá el domingo 15 de marzo. Entre sus principales competidoras figuran la francesa Fue sólo un accidente, la tunecina La voz de Hind Rajab y la brasileña El agente secreto.

