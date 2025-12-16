De Tucumán a Hollywood: Belén avanza en la carrera al Oscar

Una historia real con raíz tucumana

La trama reconstruye el caso de una joven tucumana acusada de haber abortado cuando no sabía que estaba embarazada y el proceso ocurrió de manera espontánea. Condenada en un inicio a ocho años de prisión, la situación judicial cambió gracias al trabajo de su abogada Soledad Deza y a la lucha sostenida en las calles y en los tribunales por el movimiento feminista de todo el país, que logró revertir el fallo y obtener la absolución.