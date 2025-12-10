“Belén” despeja su camino a los Oscar con premios

“Belén” sigue su marcha exitosa. A la reciente nominación en los Critic’s Choice Awards como mejor película internacional y a una semana de definir su suerte en los Oscar, ayer sumó tres premios Martín Fierro al Cine: a mejor película, a mejor guión y Camila Plaate como Revelación.
Esos impulsos le llegan en un momento clave, ya que la disputa para quedar entre las 15 últimas postulantes de los países de habla no inglesa en los Oscar está cerrada dentro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. El martes al mediodía se sabrá la suerte del filme argentino, postulado además al Goya español.
Incluso si pasa la inminente instancia, tendrá que superar una ronda más: en caso de avanzar en la llamada short list, las apuestas deberán redoblarse para que el 22 de enero de 2026 se la anuncie dentro de las cinco nominadas definitivas. Recién entonces se podrá saber si estará en la ceremonia de entrega de la estatuilla dorada, el 15 de marzo en el ya tradicional Dolby Theatre de Los Ángeles.
Dura competencia
En los Martín Fierro, “Belén” competía con “Homo Argentum”, “La llegada del hijo”, “El aroma del pasto recién cortado”, “La mujer de la fila” (su realizador, Benjamín Ávila, ganó la estatuilla a mejor dirección) y “El Jockey”, de Luis Ortega, y que fue la postulante argentina para los Oscar de este año. A priori, estas últimas dos producciones eran sus mayores rivales.
La directora Dolores Fonzi (quien además estaba postulada en su rubro como realizadora) no concurrió a la gala, sino que mandó un mensaje escrito ante la eventualidad de ganar. En él definió a su filme como “como una película sobre lo colectivo, sobre la importancia de estar juntos, sobre pelear por lo que es justo”.
“En este año en el cual el cine argentino ha sido criticado y denostado desde sectores que no entiendes y desprecian la propia idea de lo colectivo, le dedico el premio a todos los que amamos el cine en toda su diversidad, porque la experiencia de estar en una sala llena y compartir con tus amigos es inigualable. Viva el cine argentino”, señaló Fonzi en su texto, leído por la productora Leticia Cristi, quien -a su vez- agradeció a Aptra, organizadora de los Martín Fierro.
“Para mí fue un sueño hacer esta película, era súper importante y nos está trayendo mucha alegría en todos los países donde fuimos presentándola. Se lo dedico a Belén, con quien estuvimos y compartimos todo este tiempo y nos debe estar mirando muy feliz”, aportó Cristi, a su vez.
Antes de ese galardón, Plaate ya había recibido el suyo como Revelación, una categoría que no distingue entre actores y actrices, ni entre realizaciones para el cine o series de streaming. En el elenco figuran Laura Paredes y Julieta Cardinali junto a Fonzi y a Plaate.
“Quiero dedicarles este premio a todas las mujeres, sobre todo a las mujeres pobres, que la tienen muy difíciles. Es el peor sector. No podemos no verlo”, destacó la tucumana al agradecer su estatuilla. La actriz se impuso en un rubro donde también estaban nominados Juliana Gattas (“Los domingos mueren más personas”), Pehuén Pedren (“Simón de la montaña”), Anika Bootz (“El mensaje”), Marcela Acuña (“La mujer de la fila”), Lux Pascal (“Señorita Carbón”), María Becerra (“En el barro”) y José Giménez Zapiola (“Cromañón”).
Camila recordó “a Belén, por su gran coraje y por habernos dado voces a tantas y a todas”. “A mi provincia, Tucumán que es un lugar de muchas costumbres y tradiciones, como se sabe, pero también de muchas batallas y luchas. A mi familia, a mi hijo y al cine argentino. No nos van a sacar. Vamos a seguir luchando siempre”, agregó.
“Belén” se inspira en la historia real de una joven tucumana que fue detenida y condenada por haber tenido un aborto espontáneo. La lucha feminista nacional y de su abogada defensora, Soledad Deza, para demostrar que ella no sabía que estaba embarazada fue determinante para que se revea el fallo y que sea absuelta y liberada.
El guión también fue premiado: es una adaptación de la novela “Somos Belén”, de Ana Correa, coescrito por Laura Paredes y Fonzi. Los otros candidatos eran Alejandro Agresti (“Lo que quisimos ser”); Ávila y Marcelo Müller (“La mujer...”); Laura Huberman, Javier Van de Couter y Camila Sosa Villada (“Tesis sobre una domesticación”) y Ortega, Rodolfo Palacios y Fabián Casas (“El Jockey”).
“Es lo que somos”
Cuando Ávila recogió su premio, agradeció a “todas las mujeres de la fila que participaron en la película”, ya que muchas madres reales de detenidos en penales estuvieron en pantalla. El filme está basado en hechos reales sobre la historia de Andrea Casamento (quien estuvo en la ceremonia), una madre viuda de clase media cuya vida cambia drásticamente al ser detenido su hijo y debe adaptarse a las reglas del sistema penitenciario para luego cambiarlo a través de la asociación que fundó. “Nos metimos en un universo y pudimos mostrar algo que no veíamos. Gracias por dejarme entrar y mostrarlas”, añadió.
“El cine argentino es lo que somos, es lo que defendemos y vamos a defender siempre. No es simplemente cultura o un espectáculo, es lo que nos hace generar nuestro apellido del pueblo argentino”, sostuvo.
Por su labor en esa película, Natalia Oreiro ganó el premio a mejor protagonista femenina y el Martín Fierro de Oro.
“El Eternauta”: nueve galardones a la serie de Netflix
Era la gran candidata y no defraudó. El Martín Fierro de Oro en serie quedó en manos de “El Eternauta”, la producción de Netflix protagonizada por Ricardo Darín, y ese premio fue uno de los nueve que obtuvo, incluyendo mejor director para Bruno Stagnaro, drama, guión y actor de reparto para César Troncoso. En comedia, “Envidiosa” logró tres premios: se consagró como mejor serie, Griselda Siciliani como actriz protagonista y Lorena Vega como actriz de reparto (también apareció en “El fin del amor 2” y “En el barro”). Leonardo Sbaraglia ganó como protagonista de series por sus trabajos en “Menem” y “Las maldiciones”.