“Belén” despeja su camino a los Oscar con premios

“En este año en el cual el cine argentino ha sido criticado y denostado desde sectores que no entiendes y desprecian la propia idea de lo colectivo, le dedico el premio a todos los que amamos el cine en toda su diversidad, porque la experiencia de estar en una sala llena y compartir con tus amigos es inigualable. Viva el cine argentino”, señaló Fonzi en su texto, leído por la productora Leticia Cristi, quien -a su vez- agradeció a Aptra, organizadora de los Martín Fierro.