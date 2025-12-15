Secciones
Alerta por estafas en WhatsApp: cuál es el número que amenaza a los usuarios y cómo protegerse

Se registraron en el último tiempo llamadas extorsivas con el mismo remitente.

Este es el número que estuvo alertando a los usuarios. Este es el número que estuvo alertando a los usuarios. Fuente: El Economista
Por Luisina Acosta Hace 3 Hs

Son muchos los casos de personas que en el último tiempo se encontraron con el mismo remitente de llamadas. Un número de característica internacional se volvió una de las alertas de WhatsApp ante un aumento general de los casos de estafas y extorsiones de contactos desconocidos.

Las llamadas de números internacionales desconocidos se volvieron una de las amenazas más advertidas para los usuarios tras casos de estafas y extorsiones donde los ciberdelincuentes logran sustraer datos personales y bancarios. Sin embargo, es importante tener en cuenta que son características específicas y no todos los números del exterior los que generan preocupación.

¿Cuál es el número del que hay que cuidarse?

Uno de los números de los que advirtieron los usuarios es el prefijo +505. En el último tiempo se registraron numerosas denuncias de víctimas que aseguraron haber sido estafadas o extorsionadas después de haber respondido llamadas con este prefijo.

De acuerdo con un informe de El Economista, el prefijo +505 es un código telefónico internacional con largos antecedentes de denuncias. Incluso, la Guardia Civil de España ya señaló en varias ocasiones que se debe evitar atender este tipo de contactos.

Este código de área pertenece a Nicaragua y desde hace ya varios años los usuarios denunciaron recibir insistentes llamadas de números desconocidos que comenzaban así y que luego resultaron en estafas y extorsiones.

Cómo impedir este tipo de llamadas

Resulta fundamental, como primer paso de prevención, evitar contestar estas llamadas en el momento en que se identifique el número. Sin embargo, la mejor medida es bloquear estos números, aunque esta puede no ser una acción tan eficiente.

Los estafadores podrían usar muchos otros números que tendríamos que bloquear individualmente. En el caso de que no quieras llevar a cabo este lento y tedioso proceso de presionar el botón uno por uno, podés probar apps de gestión y bloqueo de llamadas que son capaces de identificar y filtrar llamadas y detectar aquellas que potencialmente son peligrosas, algunas opciones son Call Blocker, Hiya o Call ID.

